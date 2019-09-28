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外交部发言人就中国将要加入《武器贸易条约》问题答记者问

2019年09月28日20:17  来源：人民网
 

人民网北京9月28日电 （冯粒） 外交部发言人耿爽28日就中国将要加入《武器贸易条约》问题答记者问。

有记者问：日前，国务委员兼外长王毅在联大一般性辩论发言时宣布，中国已启动加入《武器贸易条约》的相关国内法律程序。中方能否进一步介绍下入约考虑和时间表？

耿爽说，正如王毅国务委员兼外长所宣布的，中方已启动加入《武器贸易条约》的相关国内法律程序。目前中方正按照规定履行相应的国内法律手续，争取尽快实现入约。

耿爽说，上述举措是中方积极参与全球武器贸易治理、维护国际和地区和平稳定的重要行动，体现了中方支持多边主义、践行构建人类命运共同体理念的决心。

耿爽表示，中方一向高度重视常规武器非法转让和滥用引发的各方面问题，支持《武器贸易条约》的宗旨和目标，赞成采取必要措施，规范国际武器贸易行为，打击非法武器转让。

“作为国际大家庭中负责任的一员，中方愿继续与各方加强交流与合作，共同致力于构建规范合理的武器贸易秩序，为维护国际和地区和平与稳定做出积极贡献。”耿爽说。

(责编：冯粒、刘军涛)
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