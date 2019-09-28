原标题：联合国人权理事会通过不结盟运动和中国共同提出的发展权决议

新华社日内瓦9月28日电 联合国人权理事会第42次会议27日以压倒性多数通过不结盟运动和中国共同提出的发展权决议。广大发展中国家发出在全球范围内实现发展权的强烈呼声。

决议重申发展权是一项普遍和不可剥夺的权利，指出发展权对充分实现2030年可持续发展议程至关重要，消除贫困是促进和实现发展权的关键，是实现可持续发展的必要条件。决议呼吁各国坚持多边主义，加强国际合作，全面落实《发展权利宣言》，促进全球发展伙伴关系，消除发展的障碍，实现发展权。决议欢迎发展权问题工作组为制定具有法律约束力的发展权国际文书所做努力，要求建立新的发展权问题专家机制，推动在全世界落实发展权。

中国常驻日内瓦代表陈旭大使表示，发展是实现和享有人权的重要前提。缺乏发展是当前许多国家特别是发展中国家人民充分享有人权的最大障碍。各国应推动实现共同发展，为促进和保护人权提供坚实基础。当前全球范围内发展权的落实远未达到预期水平。中方呼吁各方以《发展权利宣言》为指引，促进发展权的实现，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保证人民平等参与发展的权利，确保人人过上有尊严的生活。中方呼吁所有国家以实际行动在全球范围内落实发展权。

该决议获得发展中国家普遍支持。委内瑞拉（代表不结盟运动）等国家代表纷纷表示，发展权具有极端重要性，对实现其他人权具有核心作用。没有发展权，其他人权均无从谈起。各方应在落实发展权方面进一步加大投入，加强发展权领域国际合作，加快制定具有法律约束力的发展权国际文书。

(责编：冯粒、曹昆)