原标题：综合消息：赞中国发展成就 盼未来深化合作——多国政要热烈祝贺中华人民共和国成立70周年

新华社北京9月28日 电综合新华社驻外记者报道：中华人民共和国迎来70周年华诞之际，应邀出席中国驻外使领馆国庆招待会、华侨华人庆祝活动的多国政要对新中国取得的伟大成就表示钦佩，期盼与中国深化合作，共建美好未来。

利比里亚总统维阿表示，新中国70年建设成就令世人钦佩，发展经验值得利比里亚学习借鉴。感谢近年来中方为利社会经济发展和国家发展战略提供的重要帮助。利中关系不断深化发展，为两国人民带来实实在在福祉。利方希望与中方一道，努力深化各领域合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

阿尔巴尼亚总统梅塔表示，阿尔巴尼亚政府和人民为中国取得的成就与成功感到高兴，希望密切阿中合作，从中国的进步和发展中获益。阿尔巴尼亚感谢20多年来中国为阿经济社会发展以及现代化和工业化进程作出的非凡贡献。

北马其顿总统彭达罗夫斯基表示，中国走出了一条中国特色社会主义道路，城乡变化日新月异，发展速度令人敬佩，相信中国将会取得更大成功，沿着符合自己国情的道路，走向繁荣富强，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。

巴基斯坦总统阿尔维表示，在过去的70年里，他亲眼见证了中国人民提高生活水平，与贫困作斗争的伟大事业，这些经验值得巴基斯坦学习。中国在巴基斯坦最困难的时候伸出援手，在涉及巴核心利益问题上给予坚定支持，巴基斯坦感谢中国，祝愿巴中友谊万古长青。

黑山总统久卡诺维奇向中国领导人和中国人民致以最衷心的祝贺，希望未来继续扩大两国合作，提升互信，深化友谊，造福两国和两国人民。总理马尔科维奇祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中黑双边关系发展，并表示将继续推动两国各领域交流合作。

巴勒斯坦总理阿什提耶表示，新中国成立以来在经济发展、扶贫减贫、对外开放等方面取得了巨大成就，其成功经验值得所有发展中国家学习。巴方感谢中方对巴经济社会发展提供的无私帮助，期待与中国加强在各领域的交流。

罗马尼亚总理登奇勒热烈祝贺新中国成立70周年。她表示，中国是罗马尼亚在亚洲最大的贸易伙伴，也是罗最重要经济合作伙伴之一。罗马尼亚将利用“17＋1”合作机制开辟务实合作机会，为两国人民的利益和福祉作出贡献。

斐济代总理科罗伊拉韦绍表示，斐济为中国70年来取得的伟大成就感到鼓舞，中国积极参与国际事务，竭力为世界和平及可持续发展作出更大贡献。作为斐济的发展伙伴和好朋友，中国为斐济经济社会发展提供了强大而坚定的支持。

保加利亚副总统约托娃表示，中国已经成为国际舞台上最有影响力的国家之一，也是全球经济增长的引擎。在相互信任和尊重的基础上，保中关系已经走过70年，两国关系将继续前行，祝愿中国人民和平、幸福、吉祥、欢乐。

哥伦比亚副总统拉米雷斯表示，新中国成立70年来取得举世瞩目的伟大成就，是全球发展的典范。哥伦比亚政府高度重视发展对华关系，愿与中方一道全面加强贸易、投资、基础设施、科技创新、减贫、反腐等各领域交流合作。

缅甸第一副总统敏瑞说，中国已成为世界第二大经济体，为世界经济发展作出了重要贡献。缅中两国“胞波”友谊源远流长，缅方感谢中国长期以来向缅甸教育、卫生、社会、农村发展、脱贫等领域提供的帮助，相信缅中关系与合作将在“一带一路”倡议和缅中经济走廊框架下取得更大发展。

泰国副总理威沙努称赞中国在环保、新能源、高科技、民生建设等方面取得伟大成就，成为具有重要影响力的大国，他表示，泰中友谊源远流长，相信在“一带一路”倡议指引下，两国将加强文化、经济、交通等领域交流合作。（参与记者：郭骏、石中玉、章亚东、刘天、蒋超、尚昊、吕迎旭、陈进、林惠芬、张永兴、王欣然、高春雨、车宏亮、杨舟）

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