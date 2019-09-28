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韩国驻华大使张夏成访问人民大学并发表演讲

2019年09月28日15:30  来源：人民网-国际频道
 
韩国驻华大使张夏成访问人民大学并发表演讲

人民网北京9月27日电 （记者 陈尚文）韩国驻华大使张夏成27日到访中国人民大学，就携手共建和平繁荣的韩中关系和朝鲜半岛发表演讲。

张夏成说，韩中是近邻，两国交流历史源远流长。自1992年建交以来，韩中关系在各领域实现了史无前例的飞跃发展，贸易规模扩大了约43倍，人员往来增加了约100倍。2008年韩中关系提升为战略合作伙伴关系，两国在政治和安全等领域一直保持着紧密合作。他指出，继2017年12月韩国总统文在寅对中国进行国事访问以后，韩中高层交流频繁，文化领域双向交流也十分活跃。

张夏成强调，今年是大韩民国临时政府成立100周年，也是“3·1运动”100周年，为了保护和管理在中国的韩国独立运动史迹，中国政府一直付出了很多辛劳，借此机会向中方表示诚挚的谢意。

张夏成说，如今，中国是韩国的第一大贸易伙伴国，韩国是中国的第三大贸易伙伴国。韩中已成为彼此经济发展进程中不可或缺的重要组成部分。近来，中国不但在人工智能、无人机等很多领域都拥有领先的技术水平。在生态环境、生物医药、保健医疗、食品安全等提高国民生活质量领域，韩中两国有很大的合作空间。

在谈及朝鲜半岛和平进程时，张夏成说，近一年半时间里，韩朝关系牵动了朝美关系的改善，并带动了三大趋势。一是2018年4月27日在板门店举行的韩朝领导人会晤推动了6月12日朝美首脑新加坡会晤；二是2018年9月19日平壤韩朝领导人会晤带动了今年2月在河内举行的朝美首脑会晤；三是韩朝美板门店会晤后直至现在的趋势。如今，朝鲜半岛和平局势已经从涓涓细流成为了不可逆转的时代潮流。我们要坚定不移地克服重重难关，为实现更高目标不断作出努力。张夏成强调，中国一直坚持朝鲜半岛问题和平解决的原则，并持续发挥建设性的作用。

张夏成说，发展韩中关系是大势所趋，两国关系发展潜力无穷无尽。只要韩中两国同心协力作出努力，就会共同开启世界和平繁荣的新时代。

2015年，张夏成大使曾作为访问教授在人民大学教了一个学期的课。此次时隔4年，作为韩国驻华大使再次访问人民大学，张夏成坦言，这让他又有一种新的感受。他寄语学生们，人民大学是名副其实的中国最高学府之一，期待各位成为为东北亚和平与繁荣做贡献的优秀人才。中国著名的一首民歌《青春舞曲》中有一句：“青春小鸟一去不回来”。希望各位珍惜每一寸光阴，谱写一段灿烂辉煌的芳华人生。

(责编：崔越、杨牧)
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