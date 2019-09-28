“创意护卫大运河”行动在伦敦启动

人民网伦敦9月28日电（记者 许立群）由中华人民共和国文化和旅游部产业发展司指导、北京国际设计周有限公司主办的“一带一路”城市设计周伦敦站推广活动于2019年9月25日至10月6日在英国伦敦时尚与面料博物馆举办。

作为此次伦敦站推广活动的重要内容之一，9月26日，北京国际设计周联合苏州国际设计周共同发起的“创意护卫大运河”行动，在伦敦时尚与面料博物馆举办“2020威尼斯建筑双年展中国城市馆主题展览‘中国大运河’研讨会”，研讨会邀请到众多国际学者、专家，一起就“京杭大运河的保护性开发”、围绕“全球化与文化传承与创新”，展开充分讨论。作为“创意护卫大运河”行动的公益大使，著名青年演员陈学冬从奥地利拍摄现场赶来参与了今天的研讨会，迎来了当地媒体、留学生的高度关注。

北京国际设计周有限公司项目运营事业部总经理张秀菊表示，“创意护卫大运河”行动是此次伦敦站活动的一大亮点，也是北京国际设计周、苏州国际设计周计划于2020年共同合作威尼斯双年展中国城市馆的年度主题“京杭大运河”的重要组成。自2014年京杭大运河成为世界文化遗产后，大运河的保护、开发一直是运河沿线城市的重中之重。

2019年，作为京杭大运河沿线的重要文化城市，北京国际设计周、苏州国际设计周共同提出“创意护卫大运河行动”计划，旨在联动大运河沿线城市，共同推动包括环境保护、非遗传承、文化旅游等与“大设计、新经济”密切相关的城市命题。

威尼斯建筑双年展中国城市馆策展人米伽乐（Michele Brunello）、著名设计师缘诗道 （Jan Stael von Holstein）对水岸城市的城市更新与文化传承提出了独到的看法。他们认为河岸城市应该学会重新“面向城市”，让市民的注意力回到河道上。谈及京杭大运河与区域一体化经济的意义，著名设计师姚映佳表示，最伟大的创新，是构建未来的价值观，但是未来的基石是对历史的不断回溯研究，流淌千年的大运河文化，就是一部值得仔细研读的活历史。年轻设计师要运用好技术、人才，打破自己的认知壁垒，寻找以设计为大运河文化赋能的切入口，更好的推广与保护大运河，这也是历史赋予我们这一代设计师的责任。

作为“创意护卫大运河”行动的首位公益大使，著名青年演员陈学冬在认真聆听了多位专家、学者的发言后，他表示，作为一个浙江籍艺人，对有着2500年的京杭大运河有着先天的亲切感，这条古老的水道显示了中国古代先民的智慧、想象力和行动力，是中华历史发展的伟大见证之一。他表示今天的中国年轻人要学会用创意保护好大运河的生态环境、文化环境，让大运河成为世界文化遗产可持续发展的中国示范。他提议沿河城市的政府能多为年轻人建设国际青年社区，让年轻人有机会组建、组合、组织自己的社区，同时他还建议更多的年轻人在沿河城市开设一些有意思的线下创意商业，他愿意在线上帮助这些业态形成良性互动。

同期，此次“一带一路”城市设计周伦敦站推广活动的主题展览，由北京国际设计周联合苏州国际设计周以及合作伙伴伦敦时尚与面料博物馆共同策划的“与东方传统对话-中国文创城市设计展”也正在伦敦时尚和面料博物馆举办中。

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