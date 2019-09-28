联合国前秘书长潘基文：共建“一带一路”助力实现可持续发展目标

人民网北京9月28日电 （记者 陈尚文）由中国青岛市商务局与韩中人才开发院联合主办的“一带一路与可持续发展研讨会”日前在韩国首尔举行。联合国前秘书长潘基文在论坛上指出，共建“一带一路”助力实现可持续发展目标。

潘基文说，中国政府把落实联合国2030年可持续发展议程纳入“十三五”规划，在国际社会上起到了突出的示范作用。而中国提出的共建“一带一路”倡议，其共商、共建、共享的理念及发展方向，与2030年可持续发展议程高度契合。作为一个重大区域性国际合作平台，“一带一路”为推动实现可持续发展目标作出了重要贡献。

青岛市商务局局长赵士玉在研讨会上做了关于“打造一带一路国际合作新平台”的主旨演讲，其中关于青岛在“一带一路”战略中的“双节点”城市定位引发了潘基文的关注。

潘基文指出，可持续发展离不开韩中间的经贸合作，青岛是在韩国知名度很高的城市，是韩国企业在中国投资最密集的城市。作为共建“一带一路”战略的重要节点城市，青岛应把握历史机遇，充分发挥得天独厚的区位优势，加强与韩日等国家的经贸及文化交流，带动周边国家也积极参与到“一带一路”这个宏伟的世纪蓝图中。相信青岛在一带一路国际合作中将发挥更大的作用。

适逢中国国庆佳节，潘基文对新中国成立70周年表示祝贺，并高度评价了新中国成立以来取得的巨大成就和对世界和平与发展做出的重要贡献。

此次研讨会是第20届世界知识论坛的组成部分。9月25日至27日举行的世界知识论坛以“知识革命5.0——推进人类繁荣的洞察力”为主题，共吸引了来自全世界30多个国家的近5500名人士与会。

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