约翰逊还想休会遭议会否决

英国议会下院26日投票，否决政府休会动议。
英国首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党定于29日起召开全国大会，约翰逊希望议会能够休会至10月3日。通常情况下，议会在主要政党全国大会期间休会，以便这一党派议员出席全国大会。不过，反对党认为，鉴于现在处于脱离欧洲联盟的关键时期，英国议会不应休会。
议员当天以306票反对、289票支持，否决休会动议。保守党方面在投票前说，不论议会是否休会，保守党议员都将出席全国大会。
约翰逊8月底向女王申请让议会9月10日至10月14日休会，获女王同意。然而，英国最高法院24日裁定，休会的做法违法，原因是在“脱欧”关键时期“阻止议会履行职责”。议会25日起复会。（陈立希）【新华社微特稿】
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