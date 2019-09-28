美国会就特朗普“电话门”传唤国务卿蓬佩奥

新华社华盛顿9月27日电（记者孙丁 邓仙来）美国国会3个众议院委员会27日就美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基“电话门”事件向美国务卿蓬佩奥发放传票，并要求他在今年10月4日前递交事件有关文件以配合众议院对特朗普的弹劾调查。

众议院外交委员会、监督委员会和情报委员会主席当天在一封联名信中说，他们要求调阅相关文件，以调查特朗普施压乌克兰干预美国2020年选举对美国国家安全等问题的危害程度，同时告知蓬佩奥，未来两周安排了美国政府乌克兰问题特别代表沃尔科等5名国务院官员提交证词。

这3名民主党籍主席还警告说，如果蓬佩奥未能或拒绝配合，这将成为妨碍众议院弹劾调查的证据。蓬佩奥或美国国务院尚未对此事作出回应。

特朗普27日在社交媒体上为自己辩护，称他与泽连斯基的通话是完美的，同时炮轰了“电话门”检举人。

美国有线电视新闻网27日援引知情人士的话报道说，沃尔科已在当天辞职，目前尚不清楚沃尔科辞职的原因。美国务院目前尚未公开确认沃尔科辞职的消息。

据美国媒体近期报道，美国一名情报界人士今年8月检举特朗普在与泽连斯基的电话通话中，以军事援助为筹码施压对方调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子亨特。这一“电话门”事件令舆论大哗。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人利益并寻求外国势力干预美国总统选举。民主党控制的众议院9月24日启动针对特朗普的弹劾调查。众议院情报委员会26日公布上述检举信。其中提及沃尔科，美国媒体称其是此次“电话门”事件中的一个“关键人物”。

白宫在舆论压力下25日公布了特朗普与泽连斯基的电话通话记录，特朗普在电话中称拜登曾干预乌克兰司法，导致乌克兰检察机关有关亨特的调查结束，特朗普要求乌方调查此事。泽连斯基则表示，他会让乌克兰新任总检察长调查相关情况。

拜登于2009年至2017年任美国副总统，他在今年4月宣布竞选下届美国总统，被特朗普视为主要竞争对手之一。（参与记者：刘晨、刘品然）

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