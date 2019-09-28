中国作为主宾国亮相墨西哥国际书展

中国驻墨西哥大使祝青桥在第三十届人类学和历史国际书展开幕式上致辞。刘旭霞 摄

人民网墨西哥城9月27日电 （记者 刘旭霞）第三十届人类学和历史国际书展9月26日在墨西哥国立人类学博物馆开幕。本次书展举办时间为9月26日至10月6日，中国作为主宾国参展，将给观众带来一场文化与艺术的饕餮盛宴。

墨西哥国家文物局局长迭戈·普列托介绍，来自出版社、大学、研究中心等70家机构共设立113个展台，举办超过230场活动，涵盖纪录片和电影放映、音乐、文学、书籍制作等主题。

迭戈·普列托表示，三十年来，人类学和历史国际书展已成为墨西哥和世界在文化记忆、文化多样性和文化遗产等主题上的交流平台，汇集了作者、出版商、发行人各方在历史、人类学、文物修复、遗产保护、博物馆学等社会人文学科各方面主题的思想精髓。

祝青桥大使表示，中国愿向墨西哥民众展示中国文化事业和出版事业繁荣发展的崭新面貌，学习借鉴墨西哥及世界各国出版业的成功经验，让底蕴深厚的中国文化和多姿多彩的世界文化在交流互鉴中加深彼此的交融。

在11天的展期里，中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心将携手五洲传播出版社、墨西哥城孔子学院为当地民众带来包括图书展售、电影放映、手工坊等主题活动。

人类学和历史国际书展由墨西哥国家文物局于1989年创办，一般在每年9月底至10月初举办，旨在传播人类学、历史、宗教、语言等领域的知识，在读者和作者之间搭建对话的桥梁，为跨国家和地区间的文化、文学、学术和艺术交流构筑平台。

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