王毅会见美国前国务卿基辛格

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月27日，国务委员兼外长王毅在纽约会见美国前国务卿基辛格。

王毅表示，中美建交40周年之际，中国人民积极评价基辛格博士为推动中美关系发展作出的历史性贡献。当前，中美关系再次来到一个十字路口。美国内一些鼓吹以中国为对手、甚至渲染美中脱钩的主张是危险的。中方致力于同美方实现不冲突、不对抗，相互尊重，合作共赢，共同建设以协调、合作、稳定为基调的两国关系。希望美方也能秉持“和而不同”，同中方相向而行，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上深化合作，共同推动中美关系健康稳定向前发展。希望基辛格博士继续为深化中美之间的交流与合作发挥桥梁作用。

基辛格表示，美中关系对世界和平与繁荣十分重要，美中合作有助于解决国际社会面临的问题。美中无法脱钩，无法彼此回避。双方要加强沟通协调，通过建设性对话解决分歧，避免冲突。我愿继续为推动美中关系发展作出努力。

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