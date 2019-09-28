王毅会见委内瑞拉副总统罗德里格斯

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月27日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见委内瑞拉副总统罗德里格斯。

王毅表示，当前，各种全球性挑战增多，单边主义、强权政治重新抬头，威胁着世界的和平与稳定与发展。中国的发展是和平力量的增长，是发展中国家力量的增强。中国一贯致力于维护公平正义，维护发展中国家的正当权益，特别是中小国家捍卫自身主权独立的权利。单边制裁违反国际法，难以持续，不得人心。无论形势如何变化，中方将会继续从长远角度看待和发展中委全面战略伙伴关系，一如既往支持委政府和人民维护国家主权独立、国家尊严以及社会稳定、经济发展的正义事业。

罗德里格斯热烈祝贺新中国成立70周年。表示当前委面临美西方制裁威胁，处于困难时期。中国的真诚友谊与坚定支持对于委国家和人民至关重要。近年来，在双方共同努力下，委中合作不断推进。中国从不干涉别国内政，倡导互利共赢，提出构建人类命运共同体的倡议，委方表示高度赞赏。委方致力于加强与中国的双边合作和战略沟通，共同维护各自国家利益和世界的和平与稳定。

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