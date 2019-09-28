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庆祝中巴建交45周年电影展颁奖典礼在里约举行

2019年09月28日10:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网里约热内卢9月27日电(记者朱东君、张远南)26日晚，“中巴电影展”颁奖典礼在巴西里约热内卢举行。本次电影展持续三天，共展出了12部来自中国和巴西的故事片、纪录片及动画片等，在当地广受好评。中国驻里约副总领事陈永灿、里约州文化厅厅长胡安·里拉、活动主办方康桥博智传媒公司总裁陈翔广、中巴电影业内人士代表等200余人参加活动。

陈永灿在颁奖典礼致辞中表示，中巴是兄弟国家，友谊长久。相对于两国日益密切的政治和经贸关系，中巴之间的人文交流仍有很大的发展空间。电影是文化交流的重要载体，两国开展电影合作前景广阔，双方应以建交45周年为契机，促进两国电影交流合作，为增进民心相通做出更大贡献。

里拉认为电影无疑是拉近中巴双方距离的重要渠道，“希望更多的中国影片借此活动走进巴西，走进里约，使当地人更加直观地了解中国文化”。

陈翔广认为，在两国建交45周年举办此影展，是近年来双方在人文领域不断加强合作的重要体现，通过电影这个平台，将为两国的未来的合作打开一扇门。

(责编：崔越、杨牧)
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