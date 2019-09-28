王毅出席第74届联合国大会一般性辩论并发表讲话

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论，并发表题为《今日之中国，世界之中国》的讲话。

王毅表示，今年是中华人民共和国成立70周年。新中国70年，是中国人民艰苦奋斗、改写命运的70年。70年来，中国从封闭落后到开放进步，从一穷二白到解决温饱，从积贫积弱到总体小康，创造了人类历史的发展奇迹。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的进程，拓展了发展中国家走向现代化的途径，也丰富了各国人民希望过上更美好生活的梦想。这些成就不是天上掉下来的，是中国人民用勤劳、智慧和勇气干出来。中国发展的密码，在于我们坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。

王毅表示，新中国70年，是中国不断融入世界、作出贡献的70年。中国通过自身发展积极促进世界的和平与繁荣，已成为全球发展的主要动力源和国际和平的重要稳定器。中国正在致力于促进更高水平的对外开放，相信这将为世界带来新一轮“中国机遇”。走进新时代，中国人民比以往任何时候更有信心实现中华民族伟大复兴，比任何时候更有条件为人类作出更大贡献。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续努力奋斗，砥砺前行。回首70年走过的道路，我们无比自豪！展望未来光明的征程，中国充满信心！

王毅表示，历经70载风雨洗礼，中国外交初心不改、航向不变。面对充满不确定性的国际局势，中国将坚定不移推进中国特色大国外交，维护世界和平繁荣，促进人类发展进步。

中国奉行独立自主。中国将继续坚持独立自主的和平外交政策，既不依附，也不胁迫。继续坚定维护国家核心利益和正当权益，不畏强权，不惧压力。继续践行主权平等、不干涉内政等《联合国宪章》基本原则，永不称霸，永不扩张。和平发展早已写入中国宪法，始终是中国外交的基石。

中国坚持平等待人。主张各国一律平等，尊重各国主权和领土完整，尊重各国人民自主选择社会制度和发展道路，愿与各国分享发展经验，向有需要的国家提供必要帮助，但不输出模式、不当教师爷、不附加任何政治条件。

中国维护公平正义。在国际上讲公道话、办公道事，反对霸权霸道霸凌，坚持共商共建共享。作为最大的发展中国家，中国将坚定同广大发展中国家站在一起，维护发展中国家的共同利益和发展权利，扩大发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，推动国际关系民主化。

中国追求互利共赢。致力于构建开放型世界经济，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们不寻求单方面安全、不谋求本国利益至上，始终将自身发展寓于世界发展潮流之中，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。

王毅指出，当前，单边主义和保护主义冲击国际秩序，成为突出威胁。在攸关世界前途命运的重大关头，中国从未缺席。中国愿与各国一道，携手建设新型国际关系，合力构建人类命运共同体。我们将坚定维护联合国的地位和作用，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。

面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观。面对全球性挑战，竖起高墙不是办法，诿过于人不是出路。对于经贸摩擦和分歧，中国坚持以冷静、理性、合作的方式加以解决，也愿意展现最大的耐心和善意。但如果不讲诚信、不讲平等、不讲规则，中国也必须做出必要反应，维护自身正当权益，捍卫国际公平正义。中国，作为一个拥有5000年文明、14亿勤劳勇敢人民、960万平方公里辽阔国土的国家，任何威胁都吓不倒，任何施压也压不垮。

面对单边主义肆虐，我们不能姑息纵容。国际秩序需要法治规则，为所欲为恐将天下大乱。新一轮科技革命的机遇属于全世界，成果不能由个别国家垄断，更不能阻碍其他国家自主创新的努力。凭借自身优势搞单边制裁和“长臂管辖”，缺乏合法性和正当性。将自身利益凌驾于各国共同利益之上，是典型的霸凌行径，必将不得人心。

王毅强调，大国对于维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国理应发挥表率作用。中国愿同各方一道，为世界的和平与正义承担应尽的责任。在挑战层出不穷、风险日益增多的当今世界，中国将一如既往站在和平与正义一边，积极探索和践行中国特色热点问题解决之道，为维护国际和平与安全发挥建设性作用。中国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，主张通过对话协商解决争端，通过国际合作应对共同威胁，推动建设持久和平、普遍安全的世界。

王毅表示，发展是解决一切问题的总钥匙，应当将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置。维护以南北合作为主渠道、南南合作为补充的全球发展合作格局，积极构建开放型世界经济。各国要把2030年可持续发展议程同本国中长期发展战略相结合，努力实现高质量发展。“一带一路”倡议坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，已成为造福世界和各国人民的合作之路、希望之路、繁荣之路。希望各国抓住“一带一路”倡议带来的发展机遇，为落实2030年可持续发展议程注入新动力。气候变化是全球共识，需要按照共同但有区别责任原则，采取全球行动加以应对。中国言必信、行必果，将兑现承诺、履行义务，以实际行动推动建设清洁美丽的世界。

王毅表示，习近平主席说：“我们生活的世界充满希望，也充满挑战。我们不能因现实复杂而放弃梦想，不能因理想遥远而放弃追求。”让我们携起手来，为实现联合国宪章宗旨和原则，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

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