人民网>>国际

王毅：发展是解决一切问题的总钥匙

2019年09月28日06:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅表示，发展是解决一切问题的总钥匙，应当将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，持续关注减贫、基础设施建设、教育、卫生等重点领域。维护以南北合作为主渠道、南南合作为补充的全球发展合作格局。积极构建开放型世界经济，帮助发展中国家更好融入全球产业链和价值链。

王毅表示，各国要把2030年可持续发展议程同本国中长期发展战略相结合，努力实现高质量发展。“一带一路”倡议坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，同2030年可持续发展议程高度契合，已成为造福世界和各国人民的合作之路、希望之路、繁荣之路。希望各国抓住“一带一路”倡议带来的发展机遇，为落实2030年议程注入新动力。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved