王毅：发展是解决一切问题的总钥匙

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅表示，发展是解决一切问题的总钥匙，应当将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，持续关注减贫、基础设施建设、教育、卫生等重点领域。维护以南北合作为主渠道、南南合作为补充的全球发展合作格局。积极构建开放型世界经济，帮助发展中国家更好融入全球产业链和价值链。

王毅表示，各国要把2030年可持续发展议程同本国中长期发展战略相结合，努力实现高质量发展。“一带一路”倡议坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，同2030年可持续发展议程高度契合，已成为造福世界和各国人民的合作之路、希望之路、繁荣之路。希望各国抓住“一带一路”倡议带来的发展机遇，为落实2030年议程注入新动力。

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