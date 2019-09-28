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王毅：中方就中东海湾局势提出三点倡议

2019年09月28日06:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅在发言中表示，伊朗核问题攸关世界和平与安全。各方应共同努力，让全面协议得以维护，而不使这一历史性成果付诸东流。当前中东海湾局势紧张升级，中方倡议：推动伊朗核问题尽快回归全面协议轨道，推动海湾地区国家搭建对话协商平台，推动域外国家为促进地区安全发挥积极作用。

王毅还表示，巴勒斯坦问题必须放在国际议程的核心位置。我们缺的不是宏大的方案，而是兑现承诺的勇气和主持公道的良知。“两国方案”和“土地换和平”是国际正义的底线，不应继续后退。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容任何交易。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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