王毅：为世界和平正义担当尽责

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。
王毅在发言中表示，世界并不太平，单边主义和保护主义冲击国际秩序，成为突出威胁。在攸关世界前途命运的重大关头，中国从未缺席。作为联合国创始会员国，中国愿与各国一道，携手建设新型国际关系，合力构建人类命运共同体。我们将坚定维护联合国的地位和作用，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。
王毅表示，大国对于维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国理应发挥表率作用。我们支持古特雷斯秘书长改革联合国系统的新一轮努力，让联合国更有效率、更加公平。中国8000人维和待命部队以及常备成建制维和警队已组建完毕、通过验收、整装待发。中国愿继续同各方一道，为世界的和平与正义承担大国应尽的责任。
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