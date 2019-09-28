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王毅：面对单边主义肆虐，不能姑息纵容

2019年09月28日06:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅表示，面对单边主义肆虐，我们不能姑息纵容。国际秩序需要法治规则，为所欲为恐将天下大乱。新一轮科技革命的机遇属于全世界，其成果不能由个别国家垄断，更不能阻碍其他国家自主创新的努力。凭借自身优势搞单边制裁和“长臂管辖”，没有国际法依据，缺乏合法性和正当性。将自身利益凌驾于各国共同利益之上，是典型的霸凌行径，必将不得人心。《中导条约》对于维护全球战略平衡与稳定具有重要作用，单方面退约造成多方面消极影响。中国反对在亚太部署陆基中导，敦促拥有最大核武库的国家切实履行核裁军特殊、优先责任。中国将继续积极参与国际军控进程。我在此宣布，中国已启动加入《武器贸易条约》的国内法律程序。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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