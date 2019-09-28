王毅谈5000年中国：威胁吓不倒，施压压不垮

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅在发言中表示，面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观。面对全球性挑战，竖起高墙不是办法，诿过于人不是出路。上世纪“大萧条”的教训殷鉴不远。挥舞关税大棒，挑起经贸摩擦，将干扰全球产业链和供应链，损害多边贸易体制和全球经贸秩序，甚至可能导致世界陷入“衰退陷阱”。对于经贸摩擦和分歧，中国坚持以冷静、理性、合作的方式加以解决，也愿意展现最大的耐心和善意。但如果不讲诚信、不讲平等、不讲规则，中国也必须做出必要反应，维护自身正当权益，捍卫国际公平正义。中国，作为一个拥有5000年文明、14亿勤劳勇敢人民、960万平方公里辽阔国土的国家，任何威胁都吓不倒，任何施压也压不垮。

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