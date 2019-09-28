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王毅谈中国外交：不畏强权，不惧压力，永不称霸，永不扩张

2019年09月28日06:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论，在讲话中系统阐述中国外交理念。

王毅表示，历经70载风雨洗礼，中国外交初心不改、航向不变。中国人民和世界人民始终真诚相待、守望相助，中国与世界日益相互依存、命运与共。面对充满不确定性的国际局势，中国将保持外交政策的稳定性和连续性，坚定不移推进中国特色大国外交，维护世界和平繁荣，促进人类发展进步。

中国奉行独立自主。中国将继续坚持独立自主的和平外交政策，既不依附，也不胁迫。继续坚定维护国家核心利益和正当权益，不畏强权，不惧压力。继续践行主权平等、不干涉内政等联合国宪章基本原则，永不称霸，永不扩张。和平发展早已写入中国宪法，始终是中国外交的基石。

中国坚持平等待人。中国主张各国一律平等，尊重各国主权和领土完整，尊重各国人民自主选择社会制度和发展道路。中国愿与各国分享发展经验，向有需要的国家提供必要帮助，但不输出模式、不当教师爷、不附加任何政治条件。

中国维护公平正义。中国在国际上讲公道话、办公道事，反对霸权霸道霸凌，坚持共商共建共享。主张根据事情本身的是非曲直处理国际事务，世界上的事情由各国人民商量着办。作为最大的发展中国家，中国将坚定地同广大发展中国家站在一起，维护发展中国家的共同利益和发展权利，扩大发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，推动国际关系民主化。

中国追求互利共赢。中国致力于构建开放型世界经济，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。中国不寻求单方面安全、不谋求本国利益至上，始终将自身发展寓于世界发展潮流之中，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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