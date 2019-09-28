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王毅:中国是国际和平的重要稳定器

2019年09月28日06:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅表示，新中国70年，是中国不断融入世界、作出贡献的70年。中国通过自身发展积极促进世界的和平与繁荣。当前，中国已成为全球发展的主要动力源和国际和平的重要稳定器。我们是联合国会费和维和经费的第二大出资国，也是安理会常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家，连续十几年对全球经济增长的贡献率位居世界首位。中国正在致力于促进更高水平的对外开放，相信这将为世界带来新一轮“中国机遇”。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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