王毅在联合国阐释中国发展的密码

人民网联合国9月27日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）27日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论。

王毅在讲话中表示，今年是中华人民共和国成立70周年。新中国70年，是中国人民艰苦奋斗、改写命运的70年。70年前，中国人民彻底结束了山河破碎、任人宰割的近代史，真正成为掌握自己国家的主人。中国人民从此站了起来。70年来，中国从封闭落后到开放进步，从一穷二白到解决温饱，从积贫积弱到总体小康，8.5亿人摆脱贫困，数亿人迈入中等收入群体，创造了人类历史的发展奇迹。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的进程，拓展了发展中国家走向现代化的途径，也丰富了各国人民希望过上更美好生活的梦想。

王毅表示，这些成就不是天上掉下来的，是中国人民用勤劳、智慧和勇气干出来的。中国发展的密码，在于我们坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。

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