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许其亮会见古巴客人

2019年09月28日04:42  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月27日电  （记者梅常伟）中央军委副主席许其亮27日在京会见古巴革命武装力量部第一副部长兼总参谋长阿尔瓦罗·洛佩斯。

　　许其亮说，中国和古巴都是社会主义国家，两党两国两军有着同志加兄弟的深厚友谊。近年来，中古两军高层交往密切，各领域交流合作持续推进。中方愿同古方一道，落实好两国领导人重要共识，不断深化务实合作，提升两军维护各自国家安全稳定的能力，不断丰富两国关系内涵。

　　洛佩斯对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。他说，古方愿同中方共同努力，加强各领域务实交流合作，努力把两党两国两军关系提升到更高水平。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月28日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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