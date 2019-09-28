人民网>>国际

外国驻华使节点赞新中国70年

2019年09月28日04:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　来自130多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表参观成就展。
　　新华社记者 姜克红摄

　　应外交部邀请，来自130多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表9月25日来到北京展览馆，参观“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。

　　“不可思议”“令人震撼”“难以想象”……赞叹之情溢于言表。使节们纷纷表示，中国在短短几十年内取得了巨大发展成就，绝非易事，也绝非偶然，成功经验值得世界各国学习借鉴。

　　俄罗斯驻华大使杰尼索夫忆及上世纪70年代在华工作时的场景，表示中国过去70年发展在人类历史上极为罕见，无论用什么溢美之词形容都不为过。

　　日本驻华大使横井裕说，展览中许多老照片让他回想起上世纪80年代在华工作生活的时光，感到非常亲切。

　　阿联酋驻华大使扎希里说，展览中每一张照片都胜过千言万语。从新中国成立初期的艰难，到当今在科技、工业等诸多领域领先全球，中国的飞速发展离不开改革开放的坚定信念和举措。

　　（据新华社北京9月25日电 记者马卓言 成 欣）

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved