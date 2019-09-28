外国驻华使节点赞新中国70年

来自130多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表参观成就展。
应外交部邀请，来自130多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表9月25日来到北京展览馆，参观“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。
“不可思议”“令人震撼”“难以想象”……赞叹之情溢于言表。使节们纷纷表示，中国在短短几十年内取得了巨大发展成就，绝非易事，也绝非偶然，成功经验值得世界各国学习借鉴。
俄罗斯驻华大使杰尼索夫忆及上世纪70年代在华工作时的场景，表示中国过去70年发展在人类历史上极为罕见，无论用什么溢美之词形容都不为过。
日本驻华大使横井裕说，展览中许多老照片让他回想起上世纪80年代在华工作生活的时光，感到非常亲切。
阿联酋驻华大使扎希里说，展览中每一张照片都胜过千言万语。从新中国成立初期的艰难，到当今在科技、工业等诸多领域领先全球，中国的飞速发展离不开改革开放的坚定信念和举措。
（据新华社北京9月25日电 记者马卓言 成 欣）
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