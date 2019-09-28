中华人民共和国与基里巴斯共和国恢复外交关系

人民网联合国9月27日电（记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月27日，国务委员兼外交部长王毅在纽约中国常驻联合国代表团同基里巴斯共和国总统兼外长马茂签署《中华人民共和国与基里巴斯共和国关于恢复外交关系的联合公报》。主要内容如下：

中华人民共和国与基里巴斯共和国，根据两国人民的利益和愿望，兹决定即日恢复大使级外交关系。

两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。

基里巴斯共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。基里巴斯共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对基里巴斯共和国政府的上述立场表示赞赏。

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