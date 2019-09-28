人民网>>国际

中国驻英使馆就涉港问题向英方阐明严正立场

2019年09月28日01:40  来源：新华社
 

　　新华社伦敦9月26日电（记者顾震球　金晶）中国驻英国大使馆发言人26日就涉港问题向英方阐明严正立场，对英国政府官员再次就香港事态说三道四表示强烈不满和坚决反对。

　　英国外交大臣拉布26日就香港问题接受议会紧急质询，表示英政府对香港局势深表关切，中国应遵守《中英联合声明》以及《联合国宪章》等规定的人权等义务。

　　中国驻英国大使馆发言人说，中方已多次就涉港问题向英方阐明中方严正立场。香港回归以来，“一国两制”取得国际公认的巨大成功，香港民众享有前所未有的自由与权利。香港早已不是英国的殖民地，而是中华人民共和国的一个特别行政区，英国对香港无主权、无治权、无监督权。

　　发言人强调，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力以任何借口进行干涉。希望英方认清现实和大势，立即停止一切插手香港事务、干涉中国内政的行为，多做有利于保持香港繁荣稳定和增进中英互信的事，而不是相反。

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved