中国驻英使馆就涉港问题向英方阐明严正立场

新华社伦敦9月26日电（记者顾震球 金晶）中国驻英国大使馆发言人26日就涉港问题向英方阐明严正立场，对英国政府官员再次就香港事态说三道四表示强烈不满和坚决反对。

英国外交大臣拉布26日就香港问题接受议会紧急质询，表示英政府对香港局势深表关切，中国应遵守《中英联合声明》以及《联合国宪章》等规定的人权等义务。

中国驻英国大使馆发言人说，中方已多次就涉港问题向英方阐明中方严正立场。香港回归以来，“一国两制”取得国际公认的巨大成功，香港民众享有前所未有的自由与权利。香港早已不是英国的殖民地，而是中华人民共和国的一个特别行政区，英国对香港无主权、无治权、无监督权。

发言人强调，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力以任何借口进行干涉。希望英方认清现实和大势，立即停止一切插手香港事务、干涉中国内政的行为，多做有利于保持香港繁荣稳定和增进中英互信的事，而不是相反。

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