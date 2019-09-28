伊朗释放被扣英国油轮

新华社德黑兰9月27日电 伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社27日报道，伊朗当天释放了被扣押的英国油轮“史丹纳帝国”号。
伊通社援引伊朗港口与船运部门的消息说，“史丹纳帝国”号油轮于伊朗当地时间27日上午离开了伊朗南部的阿巴斯港，进入国际水域。
然而，伊方表示，针对这艘英国油轮涉嫌违反国际海事法规的司法程序仍在进行。
7月初，英国海外领地直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，称其违反欧盟制裁令向叙利亚运送原油。伊朗否认这一指责，要求立即释放被扣油轮。7月19日，伊朗伊斯兰革命卫队以涉嫌违反国际海事法规为由，扣押了英国油轮“史丹纳帝国”号。
8月15日，“格蕾丝一号”获直布罗陀当局放行。9月16日，伊朗宣布将在未来几天释放被扣押的“史丹纳帝国”号。
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