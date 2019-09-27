美丽中国 美丽英国—"中英黄金时代"中国艺术展举行

人民网伦敦9月27日电（记者许立群） 为庆祝中华人民共和国成立七十周年，9月24日至10月10日，《美丽中国 美丽英国 —— “中英黄金时代”中国艺术展》系列活动在英国举行。本次活动由中国艺术研究院中国篆刻艺术院、人民画报社、威斯敏斯特市政府、英国文化学院、伦敦威斯敏斯特中央大厅等机构联合主办，北京大盟文化艺术有限公司、北京博声国际文化交流有限公司、英国佳德无限艺文有限公司、查宁阁图书馆、中国企业家摄影学会、国际摄影师联盟、美好生活读书会、英中摄影协会等机构联合承办，英国河北会、伦敦明爱学院、英国旅英文化学会、中英武术协会等机构协办。

本次双美展系列活动精彩纷呈，通过摄影、篆刻、书画等多种艺术形式，讲述中英“黄金时代”背景下的中国故事，以及英国人民对中国日新月异发展的理解和印象，向世界宣传推介我国优秀文化艺术，抒发在英华人对中国和英国的挚爱之情，也让国外民众在审美过程中感受魅力，加深对中华文化的认识和理解。

9月25日下午，“双美展” 在伦敦威斯敏斯特中央大厅举行盛大的开幕仪式，中外贵宾共同见证了“双美展”揭幕的盛况并参观展览。本次“双美展”的展出内容包括《人民画报》封面图片展、中英摄影艺术展、骆芃芃篆刻书法艺术展以及骆芃芃新书首发式。

在“双美展”开幕式上，中国驻英国大使馆公使衔参赞兼总领事童学军致辞表示，“今天的双美展以摄影、篆刻、书法等艺术形式展现当代中国的风貌，是英国侨界庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的一个亮点，将会进一步促进中英人文交流。我预祝此次艺术展圆满成功。”

中国篆刻艺术院院长骆芃芃教授致辞表示：“我们来到美丽的伦敦，并在著名的威斯敏斯特中央大厅举办的双美展，我们感到十分的荣幸和无比的自豪。在这样一个历史性的时刻，我们将为大家奉献上一段段用艺术的眼光制作出来的图片，凝聚和描述中英两国人民时代相交、世代友好的动人的故事，用中国篆刻艺术的方式镌刻人类非物质文化遗产的经典作品供大家分享。展览将成为我们一同度过中英美好的黄金时代的一场巡礼和见证。我一直向往能够再次来到这个美好的国度，与大家再续前缘。今天，这个心愿终于如愿以偿，衷心感谢为促成本次活动付出辛勤劳作的人们。”

英国文化学院创始人范·科霍恩男爵和大伦敦中尉肯尼斯·奥利萨勋爵分别就中英文化交流和友谊致辞。英国女王副官陈德樑为大家宣读了女王为双美展举办发来的贺信。

随后，童学军公参、骆芃芃教授、范科霍恩男爵、奥利萨勋爵为展览扣印，并邀请中英重要贵宾上台为开幕式剪彩。

9月26日至29日，双美展将在英国中文藏书最多、规模最大、为推广中国文化贡献卓著的西敏市政府查宁阁图书馆隆重展出。27日，双美展中国艺术家将与英国艺术家、艺术学者等将在英国国家美术馆威尔金斯会议室进行主题为“中英文化交流中的共有形态”的学术研讨会。29日，骆芃芃教授受邀与剑桥大学学者在剑桥大学基督学院图书馆进行学术研讨会。

在双美展期间，中国艺术家代表团还将参访伦敦亚非学院孔子学院、伦敦皇家艺术学院、巴斯大学、明爱学院及英国文化学院等地进行学术交流，还将举办摄影采风创作、艺术沙龙、公益摄影讲座等活动。

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