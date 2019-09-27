安培表达国庆祝贺 外交部:中日关系改善向好

人民网北京9月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，近日，美国白宫国家禁毒政策办公室主任卡罗尔对中国进行了访问。访问期间，卡罗尔接受采访表示，美方与中方建立了合作，增强了互信，同时也充分认识到中方致力于打击阿片类毒品走私。请问你如何评价卡罗尔主任此次访华？

答：关于美国白宫国家禁毒政策办公室主任卡罗尔访华的有关情况，中国公安部已经发布了消息，大家可以查阅。

据我了解，卡罗尔主任访华期间，国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志，国家禁毒委员会副主任刘跃进分别与他进行了会见、会谈。卡罗尔主任还参观了中国国家毒品实验室、北京邮政速递处理中心、北京天竺综合保税区国际快递监管中心等部门，与中方就毒品溯源分析技术、防范寄递物流涉毒犯罪，以及芬太尼类物质管控等问题深入交换了意见。卡罗尔主任感谢中方为整类列管芬太尼类物质所作努力，并表示愿意加强中美禁毒领域务实合作，回国后将向美方领导人和社会各界如实反映此行所见所闻和双方达成的共识。

我想强调，中国政府历来高度重视禁毒工作，一贯奉行厉行禁毒政策，始终保持对毒品问题的“零容忍”态度。今年5月1日中方对芬太尼类物质进行了整类列管，并全力推进相关法律文件制定、排查整治、集中打击网络贩售等工作，这体现了中国政府维护中国人民生命安全和健康的决心，也彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任与担当。中方愿同美方一道，将中美禁毒合作打造成双边关系中的亮点，为推进芬太尼类物质国际共治、保障世界人民安全健康利益作出应有的贡献。

问：据报道，俄罗斯总统普京向包括北约成员国在内的数国领导人提出暂停在欧洲和其他地区部署中短程导弹的倡议。26日，克里姆林宫发言人佩斯科夫证实，欧亚主要国家及国际组织已收到普京的倡议。中方是否收到俄方这一倡议，对此持何立场？

答：中方已经收到俄方有关倡议。

我们已多次明确表达在中导问题上的立场，特别是坚决反对美国在别人家门口部署陆基中导。无论是在欧洲还是亚太部署中导，都将产生全球性消极影响，严重损害大国互信，恶化地区安全局势，削弱国际军控和防扩散体系，破坏战略平衡与稳定。

中方敦促有关国家本着高度负责的态度，在中导部署方面保持克制，务必慎重行事。

问：法新社援引安全部门消息称，空客公司疑似遭受一系列网络攻击，并怀疑这与中国政府有关，中方对此有何评论？

答：你似乎把法新社的问题给问了。（记者笑）

最近，媒体上有不少关于网络攻击的报道。在这些报道中，有关方面总是在没有任何证据的情况下，就把发起网络攻击的帽子扣到中国头上，把脏水泼到中国身上。这种做法既不专业，也不负责，甚至有点居心叵测。

我这里可以明确地告诉你，中国是网络安全的坚定维护者，我们坚决反对任何形式的网络攻击，并依法查处、打击在中国境内或者利用中国网络基础设施发起的网络攻击。这一立场是一贯的、明确的。

我要再次呼吁各方在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作来共同应对网络安全的威胁。

问：为纪念中朝建交70周年，金正恩委员长是否会访问北京或者中国的东北地区？

答：我能告诉你的是，中朝两党两国保持着友好交往的优良传统，这有利于维护地区的和平稳定，也有利于有关问题的妥善解决。

问：据台湾媒体报道，台北驻纽约办事机构人员日前进入联合国总部参加了美国举行的宗教问题相关会议，并称是“外交突破”。请问中方有何评论？

答：你提到的这场会议，是美国借联合国场地举行的一场边会，根本不是联合国的会议。台方人员以偷偷摸摸的方式混入联合国，自损人格，还对外渲染说这是所谓的“外交突破”，这种小动作很不光彩，也贻笑大方。

联合国方面多次重申，将坚持按照联大第2758号决议处理台湾问题，广大的联合国会员国也都坚持一个中国原则。台湾当局的图谋不会得逞。

问：据报道，昨天，中国驻日使馆举行庆祝新中国成立70周年招待会。日本首相安倍晋三向招待会发送视频祝贺中华人民共和国成立70周年。中方对此有何评论？

答：今年是中华人民共和国成立70周年，日本首相安倍晋三特地发视频向中国人民表达节日祝贺，并重申对发展中日关系的积极意愿。中方对此表示赞赏。我们认为这体现了当前中日关系改善向好的积极势头。

今年6月，中日两国领导人在大阪成功会晤，双方就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。我们愿继续同日方一道，在恪守中日四个政治文件各项原则的基础上，进一步加强良性互动，建设性管控分歧矛盾，推动中日关系持续健康稳定向前发展。

问：是否有外国领导人被邀请参加10月1日当天举行的中国国庆70周年庆祝大会、阅兵和群众游行活动？

答：前几天，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心举办的发布会上，有关部门已经回答了类似提问。据我了解，没有。

前两天，我在这里向大家介绍过“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”的有关情况。9月25日，应外交部邀请，来自130多个国家的150余位外国驻华使节和国际组织驻华代表参观了成就展。观展期间，各位使节和代表热烈祝贺70年来中国发展建设取得的非凡成就，高度赞赏中国为促进世界和平发展作出的重要贡献，积极评价共建“一带一路”国际合作结出的丰硕成果，普遍期待中国在国际事务中发挥更大作用。

9月30日，“庆祝新中国成立70周年活动新闻中心”将组织包括外国驻华记者在内的境外记者参观大型成就展，欢迎大家踊跃参加。我相信，届时各位必将大有收获、不虚此行。

根据2019年国庆节放假安排，外交部例行记者会将于10月1日至7日休会，8日恢复。休会期间，外交部发言人办公室将通过传真、邮件和微信接受记者提问。9月30日外交部例行记者会照常进行。

(责编：刘叶婷、杨牧)