蒙古和平友好组织主席：香港暴力分子背后有外国势力干预

人民网乌兰巴托9月27日电（记者 霍文）据蒙古国《日报》25日消息，蒙古和平友好组织主席兼矿业部副部长扎格德扎布近日接受该报采访，就涉港问题发出正义之声，全文如下：

一、近来，中国香港的局势受到国际社会关注。有人说正在发生的是和平示威，也有人说是暴力行为，你怎么看待这一问题？

中国是蒙古的两大邻国之一，最近我也十分关注中国香港的局势。我认真查阅了有关媒体报道，在我看来，目前在香港发生的已经不再是和平示威游行，而是暴力行为。

我了解到，那些激进分子暴力冲击香港立法会大楼，围堵香港中联办大楼，撕毁香港基本法；他们还污损中华人民共和国国徽，多次从旗杆上拆下中国国旗，扔入大海。可以说，这些事件骇人听闻，触目惊心。在我眼中，这些都是明显的暴力行为，完全谈不上所谓的自由和民主，完全越过和平示威、自由表达意见的底线，严重践踏香港法治，严重威胁香港市民的生命财产安全，是任何一个文明、法治社会都无法容忍的。

我看到，香港特区政府正在努力止暴制乱，维护法治，恢复秩序。香港市民已经对当前严峻局面忍无可忍，纷纷发出了“反暴力、求稳定”的声音。作为蒙古和平友好组织主席，我认为香港特区政府依法施政是正当、合法的，符合香港市民反对暴力、恢复正常社会秩序的共同心声。

二、有些西方媒体报道称香港警方对示威游行参与者进行暴力镇压，也有西方媒体就此批评指责中国中央政府，你怎么看？

大家都看得到，那些激进分子制造了多起暴力袭警事件，网络上有很多视频证明了这一点。必须要指出，这些是违法行为。任何法治社会，都要依法行事。要知道，袭警在很多西方国家都是重罪。而我了解到的是，香港警方为了确保香港社会治安和市民的生命财产安全，在承受巨大压力的情况下，坚守岗位，无惧无畏，执法非常专业、克制。我认为，香港警察值得尊重。同时，我还注意到，很多西方媒体明显是在跟风炒作，歪曲真相，他们的很多报道都是偏向极端暴力分子的。也有人说这些激进分子背后有外部势力在干预。

三、你如何看待香港当前施行的“一国两制”？

我认为中国实施的“一国两制”非常成功。我查看了有关报道，回归22年来，在中国中央政府的支持下，香港经济总量翻了一番，法治水平排名从全球60多位升至第16位，国际金融、航运、贸易中心的地位不断巩固，被众多国际机构评为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。这些都充分说明“一国两制”符合中国国情，符合香港实际，极大促进了香港发展稳定繁荣。

蒙中两国是友好邻邦，近年来双边关系快速发展，政治互信不断夯实。香港特别行政区是中国领土，中国对香港拥有完整的主权，香港事务是中国内政，其他国家没有理由说三道四，更没有权力插手。我相信中国中央政府和香港特区政府有能力妥善解决好当前问题，希望香港能够尽快止暴制乱，恢复秩序。

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