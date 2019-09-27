“上海电影周”登陆布鲁塞尔

人民网布鲁塞尔9月27日电 （记者方莹馨）当地时间9月26日，庆祝新中国成立70周年系列电影文化主题展——上海电影周在布鲁塞尔中国文化中心拉开帷幕。

本次活动由布鲁塞尔中国文化中心、上海电影博物馆和上海市对外交流文化协会共同举办。

开幕式上，主办方播放了由上海昆仑影业公司摄制、1949年12月首次上映的喜剧片《三毛流浪记》4K修复版。2019年6月18日，该片4K修复版曾在第22届上海国际电影节“光影记忆·时代经典：新中国成立70周年特别影展”上首次展映。

作为系列电影文化主题展之一，开幕式前海上电影大师班暨中欧电影艺术思想对话在中心成功举办，张乐平先生之子张慰军作为主讲嘉宾与比利时漫画家进行艺术思想对话，交流探讨三毛漫画、电影内涵以及海外推广传播，探讨比中漫画艺术交流，推进比中人文交流，比利时当地20多名“三毛粉”出席了该活动。

上海作为中国电影发祥地，见证了中国电影的发展进步。“上海电影周”以推动海派电影文化的对外传播为特色，近年来已在意大利、德国、土耳其、智利、英国、比利时等国成功举办了系列专题放映活动，包括戏曲片、喜剧片、谢晋电影等在内的上海电影受到海外观众的热情支持和广泛好评，现已成为推广海派电影重要窗口和文化品牌。

据悉，本次电影周精心选取50件珍贵展品，包含三毛漫画手稿、图书、奖杯等三大类展品，系统展示了诞生八十余年来，三毛在新旧时代差异化的发展状况，重点凸显了三毛在世界范围内的文化影响力；“海上光影”电影回顾展以新中国成立70年为线索，选取《三毛流浪记》《三毛从军记》《大闹天宫》《山水情》《大李小李和老李》《舞台姐妹》等经典影片，展示了新中国上海电影的创作高度；“匠心绘影——电影海报展”选取了16幅不同年代的海报，反映新中国各时期电影的特色。

布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友表示，举办中国电影文化系列活动，就是要与比利时和欧洲的朋友分享中国电影的发展变化历程，用中国电影文化、电影艺术为中国庆生。他介绍，作为庆祝新中国成立70周年系列活动的延伸，布鲁塞尔中国文化中心年底前还将举办纪念刘海粟欧游90周年“十上黄山绝顶人——刘海粟美术馆馆藏作品以及文创产品展”，上海昆剧团将上演昆曲《牡丹亭》。

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