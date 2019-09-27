驻印度使馆举办新中国成立70周年招待会

人民网新德里9月27日电（记者苑基荣） 9月26日晚，中国驻印度大使馆院内张灯结彩，嘉宾云集。驻印度大使孙卫东在官邸前草坪举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。印度政府、议会、政党、军方、智库、媒体、企业、友好组织等各界人士、各国驻印使节及外交官、中国驻印新闻机构、中资企业、留学生和华人华侨及使馆全体外交官等800余人出席。

孙卫东致辞指出，70年弹指一挥间，但就在这短短70年里，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，正昂首走在实现伟大复兴的康庄大道上！70年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民团结一致，披荆斩棘，砥砺奋进，绘就了一幅波澜壮阔的历史画卷，谱写了一曲感天动地的奋斗赞歌。70年的中国用8个字概括，就是天翻地覆，换了人间！

孙大使强调，中国的发展不仅造福本国人民，也为世界各国的繁荣进步提供了难得的机遇。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，维护国际公平正义。中国大力倡导同舟共济、合作共赢理念，不断扩大同世界各国的利益交汇点。中国积极发展全球伙伴关系，推进大国协调合作，深化同周边国家关系，加强同发展中国家团结合作。我们主动参与全球治理体系建设，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。中国坚决捍卫国家的主权、安全、发展利益，中国决不会欺负别人，也决不会受人欺凌。中国不断贡献中国智慧和中国力量，积极做世界和平稳定的重要维护者。

孙大使指出，当今世界正经历百年未有之大变局，以中印等为代表的广大发展中国家和新兴市场国家群体性崛起，深刻改变了世界格局。作为世界上仅有的两个人口超过10亿的发展中大国，中印关系的意义远超双边范畴，具有世界性影响。中国和印度几乎在同一时间实现了国家解放和民族独立，曾共同倡导和平共处五项原则，在追求国家发展、民族复兴的进程中并肩前行，相互支持。面向未来，我们要积极探索中印两个新兴大国的相处之道，以习近平主席和莫迪总理达成的共识为引领，延续武汉会晤积极效应，深入开展各领域务实合作，扩大人文交流，增进彼此了解和互信，妥善处理分歧。明年将迎来中印建交70周年。让我们把握机遇，付诸行动，在追逐中国梦、实现“新印度”的道路上携手前行，持续推进中印更加紧密的发展伙伴关系，努力推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为亚洲乃至世界创造一个更加美好的明天！

孙卫东大使夫妇、印方主宾外交部东方事务秘书辛格及其他与会的主要嘉宾共同切下庆祝中华人民共和国成立70周年的蛋糕。现场播放了中印青年学生祝福中国国庆快闪视频，中国海外学子诉说着对祖国的祝福和对家乡的思念，印度学生通过学说绕口令、学唱京剧和学写书法展示了对中国文化的热爱，两国学生载歌载舞为新中国70华诞献礼，表达了“我爱你中国，70岁生日快乐”的共同心声。

湖北省歌剧舞剧院的艺术家们为来宾们献上了一台令人难忘的文艺盛宴。驻印度使馆阳光学校的孩子们还表演了朝气蓬勃的《少儿武术》，庆祝祖国生日快乐。招待会现场布置了中华传统文化和美食展示区。中国书法、剪纸艺术、京剧脸谱和戏服展示、太极拳表演……多姿多彩的中国特色文化吸引了大批嘉宾驻足欣赏、积极参与体验。

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