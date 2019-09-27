西班牙深圳总商会正式成立

人民网马德里9月27日电 （记者姜波）深圳城市推介及交流座谈会当地时间26日在深圳市的姐妹城市西班牙巴塞罗那市近郊举行。深圳海外交流协会副会长范坤出席推介会并致辞，加泰罗尼亚大区特派员胡利安·费尔南德斯、罗卡市市长阿尔贝特·希尔、巴塞罗那中小企业协会会长维克多·坎普德拉克雷乌，西班牙深圳总商会会长戚丽玲等中西各界友好人士近200人出席了活动。

范坤在推介会上介绍了深圳的发展情况，他表示，1979年，中国启动“改革开放”设立经济特区时，深圳还是个小小的“渔村”。现如今，深圳已发展成为一个管理人口超过2000万（常住人口1300万）的特大城市，由昔日的边陲小镇发展成为全国乃至全世界经济发展最快的城市之一，创造了举世瞩目的“深圳奇迹”。2018年，深圳生产总值突破2.4万亿元，同比增长7.5%，总量居亚洲城市第五。

同一天，在中西各界来宾的见证下，西班牙深圳总商会正式揭牌成立，西班牙双丽集团董事长戚丽玲担任总商会首届会长。

中国驻巴塞罗那总领事林楠出席商会成立仪式并致辞。她表示，期待总商会能够加强中西企业界的交流合作，特别是利用好加泰罗尼亚地区的经济优势，为推动西班牙企业更好参与“一带一路”相关合作，为加强中西经贸合作贡献智慧和力量。

范坤在成立仪式上表示，西班牙深圳总商会的成立，既是里程碑，也是新起点。他表示，希望西班牙深圳总商会能够扎实工作，发挥作为深圳与西班牙之间的桥梁、纽带作用，成为深圳改革发展的参与者、建设者、推动者，共同谱写新时代深圳的新篇章；期望西班牙深圳总商会为促进旅西华人社区发展、增加中西人民友谊、促进祖国和平统一、实现中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献。戚丽玲表示，商会将通过“凝结侨心，汇聚侨力”， 汇集大量优秀的在西华人华侨、企业家、学者等来推动西班牙与深圳之间的交流，推动两地间在经济、科技、贸易、工商、文化、教育等多领域的友好合作，为全球化背景下的深圳企业国际化以及西班牙企业以深圳作为窗口进入中国市场搭建平台，促进两地在产业、人才、项目、资金等方面的合作和交流，携手共发展，为各行各业的精英人才架起沟通的桥梁，在最大程度上为两地人民谋福利。

当天，广东省归国华侨联合会、上海市归国华侨联合会、浙江省人民政府侨务办公室、深圳市人大常委会外事侨务工作委员会、深圳市人民对外友好协会、深圳市归国华侨联合会、温州市人民对外友好协会、义乌市人民对外友好协会、永嘉县人民政府侨务办公室等国内有关单位以及来自世界各地的兄弟协会、侨团向西班牙深圳总商会发来了贺电。

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