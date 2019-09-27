中德汽车合作前景广泛

人民网柏林9月27日电（记者冯雪珺）9月12日至22日，两年一届的德国法兰克福国际车展在法兰克福会展中心举行。来自39个国家和地区的约800家展商，围绕“驾驭未来”主题，带来了整车制造、零部件供应、出行服务、无人驾驶、智能车联网领域的最新动向。在全球气候变暖、贸易保护主义抬头的背景下，趋于产业链全球化的汽车工业也面临着前所未有的转型挑战。“中国电动车异军突起。”德国媒体与业界一致认为，新能源汽车的未来在中国，加强中德汽车合作势在必行。

与上届车展相比，本届参展商减少了约200家，展出面积也减少了16%，只有16.8万平方米。此外，今年车展面临着前所未有的反对声音。在车展迎来公众开放日的首个周末，2.5万抗议游行者以步行、骑自行车的方式，聚集在展会的几个主要入口外，呼吁传统燃油汽车向新能源汽车转型，减少二氧化碳排放。欧宝前CEO诺依曼甚至在观展后断言：“2021年将不会再有下届法兰克福国际车展。”

一些汽车行业媒体指出，车展规模的“缩水”侧面反应出全球汽车行业身临销售危机。企业咨询公司安永调查全球16家主要汽车生产商显示，大部分公司都呈现营业额上升、利润下降的瓶颈情况。安永汽车专家彼得·富斯指出，贸易保护主义抬头、英国“硬脱欧”可能性持续增大，都给销售市场和行业信心带来重击。

有“汽车教父”之称的德国著名汽车经济专家、杜伊斯堡-埃森大学教授杜登霍夫告诉本报记者，本届车展日均6万人次的访问量，证明大众对汽车的兴趣丝毫未减。参展商的减少、全球销售情况停滞的内因，是传统汽车工业已经走到了转型的档口，必须寻找新的增长刺激。

“我们离完全使用可再生能源发电还有很大距离。”在本届车展开幕致辞中，德国总理默克尔指出，百年汽车工业正处于有史以来最重大的变革阶段，向新能源方向转型需求迫切，政府和产业界必须密切合作来推动这项艰巨的转型任务。杜登霍夫表示，在汽车工业转型道路上，中国已经在新能源汽车、车联网、自动驾驶上先行一步，如果德国想守住汽车工业的领先优势，必须以开放的心态望向中国、拥抱中国的合作伙伴。

车展期间，第三届中德汽车大会在奥迪汽车总部——因戈尔施塔特举行。正直法兰克福国际车展期间，大会吸引了300余名来自中德汽车产业商界高层、政府和科研机构的代表，围绕汽车产业转型趋势，深度讨论了中德合作机遇。

“德国基础设施建设已经不能满足汽车产业转型发展的要求。”知名咨询公司罗兰贝格全球合伙人诺贝特·德雷斯勒指出，中国在公众交通领域、在电池研发生产领域是领先的，如果德国想要在2025年实现电动汽车生产占比25%的目标，有必要与中国进行合作。

中国商务部投资促进事务局局长刘殿勋指出，中德两国产业合作逐步呈现结构性升级。一方面，中国市场进一步开放，让大众、宝马、戴姆勒等企业在华合资合作进入新阶段，特斯拉在华设立独资企业，也将带动上下游产业链与中国市场的进一步融合；另一方面，中国汽车市场涌现大量产品与服务创新，尤其在新能源汽车、智能驾驶等领域，优质创新企业和技术、产品、供应链跨境合作不断推动两国汽车产业的创新发展。

“优质产品和市场需求的自然结合，促成了中德两国在汽车领域的紧密纽带。”中国驻德国大使馆经商处公参王卫东指出，近期由于内部结构转型压力和外部环境不确定性上升的影响，德国汽车行业整体面临发展困境，汽车制造商下调盈利预期，汽车零部件供应商也受波及，在这样的形势下，德国汽车行业比以往任何时候都更需要中国市场，中企也希望深化同德方的合作，加强优势互补，实现互利共赢。

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