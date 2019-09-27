中国驻奥克兰总领馆举行新中国成立70周年招待会

人民网讯 当地时间9月27日晚，中国驻奥克兰总领事举行庆祝中华人民共和国成立七十周年国庆招待会，新西兰民族事务部长詹妮·萨莱萨、国家党主席彼得·古德费洛、奥克兰市长菲尔·戈夫以及新中关系促进委员会主席麦金农爵士和各界友好、多家社团侨领及各界知名人士等500多人应邀出席。阮平总领事在会上发表讲话。

阮平指出，中华人民共和国成立的70年，中国共产党始终坚持以人民为中心，让发展成果惠及全体人民，中华民族实现了历史上最好的发展，中国经济实力和综合国力大幅跃升，人民生活水平极大改善，社会文明程度显著提升。70年的成就证明，中国选择的发展道路适合中国国情、顺应时代发展要求，是一条走得对、行得通的强国之路。

阮平表示，中国和新西兰的发展道路不同，社会制度存在较大差异，但两国在以合作谋求共赢方面有着广泛共识，在推动经济全球化朝着开放、包容、普惠方向发展方面有着共同动力，在降低关税、消除贸易壁垒、促进经济联系方面有共同目标，在应对全球生态危机，特别是应对气候变化挑战方面有着共同的责任意识。

阮平强调，中国将进一步深化与新西兰的全面战略伙伴关系，共同维护国际秩序和多边贸易体系，促进世界和平、安全与繁荣。我相信，在互信互利的原则基础上，中新友好关系将继续迈上新的台阶，为两国和两国人民带来更多利益。

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