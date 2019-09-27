数字巴西国家博物馆上线 700件数字展品线上“开展”

数字巴西国家博物馆上线 灰烬中重建 700件数字展品线上“开展”

——腾讯博物官在文化传承上再迈新步

光明网讯数字化时代，科技的力量正在助力人类文化遗产更好更快地保护与传承。27日，腾讯QQ浏览器及其旗下的博物官小程序，与巴西国家博物馆合作打造的“数字巴西国家博物馆”上线，借助图像识别、大数据分析，以及广大网友的参与贡献，让巴西国家博物馆珍贵的记忆“从灰烬中重建”。

灰烬中重建 700件数字展品线上“开展”

巴西国家博物馆是拉丁美洲最大的自然历史博物馆，收藏已有200年历史2000万件文物，巴西当地时间2018年9月2日该博物馆发生火灾，90%的文物在大火中被焚毁。火灾发生后，腾讯参与到“从灰烬中重建”巴西国家博物馆的工作中。

在历经筹办启动、开放征集、线上重建等系列工作后，“数字巴西国家博物馆”正式面向公众开放。用户可通过登录“博物官”小程序，搜索“巴西国家博物馆”，找到线上巴西国家博物馆，参观和浏览有关的图像视频、文献史料等信息，全面了解藏品的历史和文化。

据了解，此次“数字巴西国家博物馆”上线的700个数字档案，有超过300件藏品由巴西国家博物馆官方合作授权，400件被焚毁文物由民众共同捐献资料数字化重建而来。随着项目的进一步开展，越来越多在此次大火中失去的人类历史文物将重新展示在世人眼前。

该“数字巴西国家博物馆”是巴西官方语言葡萄牙语之外的首个外国语言版本的线上巴西国家博物馆。借助图像识别和大数据能力，腾讯QQ浏览器助力搭建线上数字博物馆，在保护文物和文化遗产的同时，有力地促进了巴西文化在中国民间的传播与交流。

全民征集为巴西国博提供1500条有效数据

2018年11月16日，“卢西亚的新生——‘数字巴西国家博物馆’项目签约仪式”在巴西驻华大使馆举行，QQ浏览器携手巴西国家博物馆正式启动“数字巴西国家博物馆”项目，得到中巴双方政府、文化机构一致认可与关注，并获得巴西总统致信点赞。

火灾后巴西国博发布官方声明，向民众征集藏品照片。2019年1月10日，腾讯博物官开启“数字巴西国家博物馆”资料征集活动，收集曾到访巴西国博的所有记录电子化资料，例如数字影像资料、文字记录等，得到了众多热心人士的关注与积极捐助。凭借博物官产品和用户优势，截至目前，征集活动已经获得超过1500条有效信息，为此次博物官上线的“数字巴西国家博物馆”贡献了60%的内容来源。

此外，“数字巴西国家博物馆”项目从启动之初就吸引了众多业内专家主动关注和参与，在腾讯QQ浏览器和巴西国家博物馆、巴西大使馆的共同努力下，实现了中巴两方专家直接交流，为此次项目提供了技术、文博领域的专业支持，保障数字化重建工作顺利开展。天津博物馆原党委书记陈克第一时间捐赠了其收藏、拍摄的相关资料，并表示：“巴西国家博物馆被大火烧毁，我十分痛心，能为‘数字巴西国家博物馆’做点贡献，我觉得很有意义。”同样作为捐赠者的广东省博物馆馆员丁宁说，希望自己提供的资料能助力“数字巴西国家博物馆”的建设，相信“数字巴西国家博物馆”可以帮助中国人民更好地了解巴西文化。

用科技守护文化 QQ浏览器诠释科技向善

用科技守护历史、传承文化已经成为一项重要课题。巴西国家博物馆大火，是人类历史文化遗产的重大损失。众多历史专家和科技专家呼吁，运用数字化技术对这些文化瑰宝进行“数字化”修复及重建。

腾讯QQ浏览器与巴西国家博物馆合作打造“数字巴西国家博物馆”，可以让中国乃至全世界更多的人关注巴西国家博物馆这一重要的人类文化遗产，从而进一步了解巴西历史文化。更重要的是，此项目借助互联网科技助力损毁文物的数字化再现，为人类历史文化的传承和保护提供了新的方向与借鉴，很好地诠释了“科技向善”理念。

随着互联网科技的深入发展，博物馆在文物展示、科研科普和游客服务方面拥有了新的形式和手段。腾讯QQ浏览器及旗下产品“博物官”为博物馆在场馆地图、扫描识别、展览导览、三维文物数字化应用等模块提供技术服务，为博物馆行业提供了一整套文化资源数字化与活化的解决方案。一方面丰富了文物、艺术品数字化呈现形式，另一方面也降低用户对艺术作品的理解门槛，消除文化传承的界限，让用户拥有更好的文化体验。

“数字巴西国家博物馆”的上线，意味着腾讯QQ浏览器在文化传承和文物保护方面做出了新的成绩。未来，腾讯QQ浏览器还将持续努力，用科技的力量更好地展示和传承人类优秀文化遗产。(刘丽)

(责编：刘叶婷、杨牧)