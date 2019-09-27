人民网>>国际

王毅：中拉合作是双方自主自愿的选择

2019年09月27日18:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国－拉共体“四驾马车”外长第七次对话。

王毅表示，中拉同为发展中国家，在维护国际公平正义、倡导多边主义方面有着广泛共同利益，应该加强协调配合，促进对话交流，成为推动世界和平与发展的生力军。

王毅表示，中方将始终同拉美和加勒比国家一道，同舟共济，共同发展。中方愿同拉方在平等相待、互利共赢基础上相互照顾对方核心和重大利益，尊重各自选择的政治体制和发展道路，不干涉彼此内政。中方愿秉持共商共建共享理念，发挥各自优势，推动可持续增长，实现共同发展。

王毅表示，中拉合作符合双方需要和根本利益，是双方自主自愿的选择。中国在拉美没有任何地缘政治考虑，过去没有，将来也不会有。中方尊重地区独特的历史渊源，乐见拉美国家同其他任何国家发展关系，愿在尊重地区国家意愿基础上探讨开展三方合作、多方合作，共同做大利益蛋糕，实现多赢、共赢。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved