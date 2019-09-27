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推动气候行动峰会取得成功 共同构建人类命运共同体

齐官伦

2019年09月27日17:53  来源：人民网-国际频道
 

2019年9月23日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行联合国气候行动峰会，王毅国务委员作为习近平主席特别代表出席并讲话。9月26日，王毅国务委员宣布正式发布《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》立场文件。文件结合气候行动峰会“基于自然的解决方案”、“社会和政治驱动”、“青年和动员”、“能源转型”、“工业转型”、“基础设施、城市和地方行动”、“主要排放者战略”、“韧性与适应”和“气候融资与碳价”等九大领域，详细阐述了中国的立场和观点。笔者认为，这份立场文件主要有以下三大亮点。

习近平生态文明思想贯穿始终

立场文件虽然分为九个部分，但并非相互割裂，而是有着紧密的内在逻辑和联系。中国在应对气候变化领域开展工作，统领全局靠的是习近平生态文明思想，这也是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。立足国内，面对当前生态环境保护出现的新局面和新任务，中国积极实施应对气候变化国家战略，将其作为实现经济高质量发展、推进生态文明建设的重大机遇来常抓不懈。放眼世界，结合全球气候变化的严峻挑战和形势，中国不仅为《巴黎协定》的达成和生效作出了历史性贡献，还认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，推动构建人类命运共同体。一内一外，充分展示了应对气候变化“中国方案”的要义。

习近平主席多次指出，《巴黎协定》的达成是全球气候治理史上的里程碑。我们不能让这一成果付诸东流，各方要共同推动实施。这是中国继续参与和贡献全球气候治理的坚定立场和庄严承诺，既展现了中国承担与自身国情和发展阶段相适应、自主决定的《巴黎协定》下义务的充分自信，也展示了中国对构建人类命运共同体的责任担当，期待中国同各方共同努力，创造各尽所能、合作共赢、公平正义、包容互鉴、共同发展的未来，为各国人民建设一个清洁美丽的世界。

坚定维护多边主义和发展中国家权益

人心齐，泰山移。应对气候变化，需要各国心往一处想，劲往一处使，多边主义是唯一正确的出路。当今世界正经历百年未有之大变局，不稳定性、不确定性突出，一些大国政策内顾倾向加重，毁约退群，给全球气候治理体系和国际合作带来冲击，多边进程亟需注入“正能量”。中国始终高举多边主义旗帜，主张以《联合国气候变化框架公约》为主渠道讨论和解决气候变化问题，积极参与和坚定维护气候多边进程及国际合作。中方这份立场文件为全球气候治理提供重要思路，符合国际社会的共同期待。

作为最大的发展中国家，中国主张各方切实落实《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》的原则和精神，坚持公平、共同但有区别的责任和各自能力原则并考虑各国国情，将“国家自主贡献”制度安排落到实处。发达国家应落实和加强对发展中国家资金、技术、能力建设支持，特别是履行到2020年每年动员1000亿美元资金的承诺，开放市场，开展务实合作，这是全面有效实施《巴黎协定》的互信基础和重要条件。

“中国方案”推动峰会取得积极成果

召开气候行动峰会，不是为了空谈，而是为了集思广益，找到解决问题的方案。作为峰会“基于自然的解决方案”领域牵头国，中国以问题为导向，建设性参与气候行动峰会各领域工作，就具体问题提出“中国方案”，贡献“中国智慧”，发出中国作为全球应对气候变化事业积极参与者和推动者的声音，表达了中国愿为应对气候变化作出新贡献的决心。

“人与自然是生命共同体”的论述是寻找“基于自然的解决方案”的钥匙，只有更好地尊重自然、顺应自然、保护自然，充分认识人类赖以生存地球家园的生态价值，统筹山水林田湖草系统治理，才能更好地依靠自然的力量应对气候风险。“绿色低碳循环发展的经济体系”、“绿色技术创新体系”、“清洁低碳、安全高效的能源体系”和“简约适度、绿色低碳的生活方式”等分别为落实“能源转型”、“工业转型”、“基础设施、城市和地方行动”、“主要排放者战略”、“韧性与适应”、“气候融资与碳价”等领域行动提供了实施路径，通过能源和生产革命、绿色制造、绿色“一带一路”、气候适应型社会、碳排放权交易市场建设等手段，为加强应对气候变化国际合作、落实《巴黎协定》注入了新的强劲动力。（齐官伦 作者为国际问题观察员）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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