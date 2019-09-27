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“我的中国情缘”系列访谈——

韩国著名汉学家李圭甲：从汉字读懂中国

2019年09月27日17:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔9月27日电（夏雪、实习生 刘茜） 满满的汉字书籍在房间两侧的书架上堆砌着，书桌上随意摆放着紫砂茶具，在这样一个充满中国风的研究室里，记者见到了采访对象——韩国延世大学中文系教授李圭甲。

韩国著名汉学家李圭甲（摄影：裴埈基）

谈起李圭甲与中国的缘分，要追溯到上世纪七十年代。1976年，李圭甲考入韩国著名高校延世大学中文系学习。在学习中文的过程中，他对汉字及中国文化产生了浓厚兴趣。李圭甲认为，想要真正读懂中国，汉字是第一步。因此在他博士毕业后重回母校任教时，主要的学术研究领域也是汉字学。李圭甲尤其在古汉字和佛经俗字研究方面造诣颇深，目前他还担任韩国汉字学会会长、韩国中国语言学会会长等职务。

中韩建交伊始，李圭甲就作为访问学者来到中国。现在的他每年都会受邀前往中国进行汉字相关的学术研究活动，可以说一年中四分之一的时间都是在中国度过的。他坦言道，短短几十年间，中国无论是在经济，还是社会文化方面，都发生了翻天覆地的变化。“我每隔几个月就要去中国一趟，但每次都会有新的变化。”李圭甲惊叹道。

近年来“汉风”刮遍韩国各地，中文和中国文化越来越受到韩国人的关注与喜爱。李圭甲告诉记者，他在延世大学开设了《中国文化理解》这一课程，每学期听课人数都是爆满，最多的时候同时听课人数超过500名，过道上都挤满听课学生。

李圭甲认为，这与孔子学院是分不开的。“韩国与中国同属一个文化圈，对中国文化的认知度与理解度比较高。比起其他国家，韩国境内的孔子学院数量也更多，这对提高汉语和中国文化在韩国的普及程度产生了积极的影响。”

除了是汉字迷外，李圭甲还是一名标准的驴友。他兴奋地告诉记者，自己几乎走遍了中国的所有省份，尤其喜欢充满异域风情的新疆 。“我去过新疆9次，北至喀纳斯，南至和田都走遍了。”

韩国著名汉学家李圭甲在中国旅游留影（被访者供图）

今年是新中国成立70周年，李圭甲表示衷心的祝贺，“一个国家成立后的前20至30年是奠定基础的时期，之后相当长的时间都将持续发展。70年的新中国正处在青年时期，今后还将继续保持发展的势头，取得更大的发展成就。”

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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