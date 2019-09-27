王毅会见萨尔瓦多总统布克尔

人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2019年9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见萨尔瓦多总统布克尔。

王毅表示，中萨建立外交关系，揭开了两国关系发展的新篇章。中萨建交是两个主权国家作出的自主决定，完全符合两国和两国人民的根本和长远利益。建交以来，两国各领域合作迅速发展。正如新生儿需要家人的关心呵护，中萨关系也需要双方各界的关心和推动。中方愿同萨方共同努力，将两国关系维护好发展好。中国拥有14亿人口的大市场，我们正在进一步扩大对外开放，欢迎萨方参加第二届中国国际进口博览会，让更多萨产品进入中国。中方将同萨方共同努力，推动相关合作项目尽快落地，愿为萨尔瓦多国家发展提供力所能及的帮助。

布克尔表示，中国是有着悠久历史的大国和经济强国，萨尔瓦多同中国建立外交关系，将充分释放萨的发展潜力，开辟萨中合作的广阔空间。萨方期待同中方不断加强和扩大合作，尽快取得实实在在的成果，使两国人民切实从中受益。当今世界正面临第四次工业革命，萨方希望学习中国的发展经验，同中方在互联网经济等高新科技领域开展合作。萨中关系不会影响萨同其他国家的关系。

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