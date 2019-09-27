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王毅：看精彩图片 读中国故事

2019年09月27日16:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2019年9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席中华人民共和国成立70周年成就图片展开幕式并发表致辞。

王毅说，再过几天，中国人民将迎来新中国70华诞。70年来，在中国共产党领导下，中国人民艰苦奋斗，创造出人类历史前所未有的发展奇迹。70年来，中国始终与世界同行，为世界尽责。中国取得的成就，不仅是中国之成就，也是世界之成就，更是人类之成就。

今天我们在这里展示的一幅幅图片，记录了中国人民团结奋斗的真实故事，记录了中国发展进步的辉煌成就，也记录了中国不断融入世界、为世界作出重要贡献的精彩历程。

这里有中国制造的故事。建国初期，中国一辆汽车、一辆拖拉机都造不出来。70年后的今天，中国已成为世界第一大工业制造国。中国的高铁驰骋在神州大地，中国的探测器在月球上漫步，中国的空间站在太空中遨游。

这里有人类减贫的故事。迄今已有8亿多中国人成功摆脱贫困，近4亿人跨入中等收入行列，这是人类有史以来规模最大、持续时间最长、惠及人口最多的减贫成就，不仅为自身，也为世界的可持续发展作出了重大贡献。

这里有民族团结的故事。中国的民族区域自治政策取得了巨大成功。不管是在天山南北的新疆，还是在雪域高原的西藏，经济快速发展，社会稳定祥和，人民安居乐业，56个民族手拉手心连心，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

这里有生态文明的故事。习近平总书记有句名言：绿水青山就是金山银山。我们贯彻新的发展理念，把生态文明建设视为民族永续发展的千秋大计。通过持续不断的努力，中国的天更蓝了，山更绿了，水更清了。

这里有和平发展的故事。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，在和平共处五项原则基础上，积极发展同世界各国关系，积极为解决热点问题发挥作用，成为维护世界和平的中坚力量，成为推动全球经济增长的第一引擎。

这里有合作共赢的故事。中国高举互利共赢的旗帜，与各国携手应对国际金融危机，以同舟共济的精神完善全球经济治理。我们坚持共商共建共享原则，发起“一带一路”倡议，让“中国梦”与“世界梦”交相辉映。

这里还有命运共同体的故事。面对世界百年未有之大变局，中国积极维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护多边主义，反对单边和霸权行径。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，得到广泛认可和欢迎，一系列中国倡议和中国方案正在转化为国际共识和全球行动。

王毅表示，新中国成立70年，中国正青春昂扬，风华正茂。无论国际风云如何变幻，中国都将始终坚持自己的初心和使命，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，同时不断深化与世界各国的友好合作，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为人类开辟更加美好的未来。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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