王毅出席安理会“非洲和平与安全”公开会

人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2019年9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席安理会“非洲和平与安全”公开会。

王毅在发言中表示，非洲和平安全不仅关乎非洲人民的福祉，而且同世界和平稳定息息相关。中方一贯支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，也相信非洲完全有能力解决好非洲问题。帮助非洲实现和平安全，是国际社会特别是安理会义不容辞的责任。我们要重视非洲，把实现非洲和平安全摆在突出位置。我们要信任非洲，充分发挥非洲国家解决自身问题的主观能动性。我们要支持非洲，增强非洲自主维护和平安全的能力。

王毅表示，非洲有世界五分之一的人口，是发展中国家最集中的地区。非洲事务涉及安理会三分之二的议题，两千多万人因为战争冲突而流离失所。让非洲消弭枪声，既是非洲人民的共同期盼，更应成为国际社会努力的方向。

王毅表示，安理会要更多倾听非洲呼声，尊重非洲意见，发挥非洲作用。近年来，安理会同非盟的对话合作不断深化，合作领域不断拓宽。这一势头要继续保持并不断加强。国际社会特别是安理会要负起责任，帮助非洲提升自主维和、维稳和反恐能力，加快非盟常备军、快速反应部队和早期预警机制建设。非洲国家期待联合国向非盟自主和平行动提供充足、稳定和可持续的资金支持。这一诉求是正当、合理的，中方完全支持。我们呼吁安理会成员尽早就此达成共识，为非洲和平稳定多做实事。

王毅表示，中国和非洲是好朋友、好兄弟、好伙伴。习近平主席提出的真实亲诚理念和正确义利观，是中国对非政策的根本遵循。在中非合作论坛框架下，中国和非洲正在携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。帮助非洲维护和平安全，中国从不缺席。在实现非洲和平发展的道路上，中国将继续坚定地与非洲站在一起，携手并肩同行。

王毅在发言中还就非洲地区热点问题阐述了中方立场。

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