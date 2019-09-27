上海电影周登陆布鲁塞尔

新华社布鲁塞尔9月26日电（记者潘革平）为庆祝新中国成立70周年，为期一个月的上海电影周26日晚在布鲁塞尔中国文化中心拉开帷幕。开幕式上播放了1949年12月首次上映的《三毛流浪记》4K高清修复版，受到现场观众热烈欢迎。
自2013年开馆起，上海电影博物馆坚持每年去海外举办“上海电影周”。今年的电影周活动由上海电影博物馆和布鲁塞尔中国文化中心、上海市对外文化交流协会共同举办，把影响几代人的“三毛”漫画带到漫画大国比利时，以丰富的活动内容讲述中国故事、弘扬中国精神，致敬伟大时代。
此次电影周活动主要由“永远的三毛——庆祝新中国成立70周年漫画展”“匠心绘影——庆祝新中国成立70周年电影海报展”以及“海上光影——上海电影回顾展”三大板块组成。
漫画展精心选取50件珍贵展品，包含“三毛”漫画手稿、图书、奖杯等；上海电影回顾展以新中国成立70年为线索，选取《三毛流浪记》《三毛从军记》《大闹天宫》《山水情》《大李小李和老李》《舞台姐妹》等经典影片，展示新中国上海电影的创作高度；电影海报展则选取了16幅不同年代的海报，反映新中国各时期电影的特色。
开幕式前，海上电影大师班暨中欧电影艺术思想对话在布鲁塞尔中国文化中心成功举办。被誉为“三毛之父”的中国杰出漫画家张乐平之子张慰军作为主讲嘉宾与比利时漫画家进行艺术思想对话，交流探讨“三毛”漫画、电影内涵以及海外推广传播，探讨中比漫画艺术交流。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】