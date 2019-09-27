新华社北京9月27日电 特稿：开天辟地 铸就辉煌——海外共产党领导人点赞中国共产党领导中国取得伟大发展成就

新华社记者

98年前，在嘉兴南湖的一条小船上，中国共产党正式成立，这是开天辟地的大事件。

70年前，在北京天安门城楼上，中华人民共和国宣告成立，饱经磨难的中华民族从此站了起来。

70年砥砺前行，中国共产党领航中国巨轮乘风破浪驶向民族复兴的伟大目标，带领中国人民迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

坚强引领铸就辉煌成就

新中国成立70年来，中国共产党团结带领各族人民排除艰难险阻，创造了彪炳史册的人间奇迹。中国从一穷二白、工业基础薄弱的国家，发展成为全球第二大经济体。

“中华人民共和国的成立，不仅仅是中国人民向前迈出的一大步，对世界来说也是一个巨大的进步。”过去15年间曾6次到访中国的英国共产党总书记罗伯特·格里菲思对中国的快速发展印象深刻。他说，新中国几十年来取得的伟大成就归功于中国共产党的领导。这些长足进步不仅体现在基础设施、交通系统和绿色能源等方面，还体现在人民的社会福利方面。

俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫表示，在中国共产党领导下，中国经济稳步快速增长，中国通过自身经济发展为世界经济发展做出了特殊贡献。中国实施一系列减贫政策，利用各种资源促进贫困地区发展，“中国的减贫成果为全世界做出榜样”。

葡萄牙共产党总书记德索萨说，新中国成立70年来取得了巨大成就，表现在发展生产力、推动社会进步、大幅减少贫困人口、满足人民生活需要、提高社会福利等各个层面，这是中国共产党带领中国人民共同奋斗的结果。

法国共产党全国委员会主席皮埃尔·洛朗说，中国经济对世界经济增长贡献率居世界前列，中国经济增长模式对世界其他国家的发展具有重要启发意义。他还对中国在减贫扶贫方面的努力和成果表示赞赏，“毫无疑问，中国在扶贫领域取得的成就在世界上首屈一指”。

“新中国成立70年来，在中国共产党领导下，中国人民团结一心，取得了举世瞩目的成就。”埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利说，特别是自改革开放以来，中国在经济发展等各方面成绩斐然，在国际政治舞台上发挥着举足轻重的作用，已成为世界经济发展的重要引擎和携手发展中国家实现发展目标的重要力量。

约旦共产党总书记法拉杰说，70年来，在中国共产党的领导下，中国在政治、经济和社会领域都取得了巨大成功。中国的内外政策得到了世界上众多国家的尊重和支持。中国民众享受到了发展红利。中国政府对扶贫和农业等给予了特别关注和支持，并取得了举世瞩目的成就。

智慧方案助力全球发展

新中国成立70年来，中国共产党带领中国日益走近世界舞台中央，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案。推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”、与各国共享发展机遇，中国方案助力世界繁荣开放、合作共赢。

芬兰共产党主席尤哈-佩卡·瓦伊萨宁表示，中国提出的共建“一带一路”倡议对世界具有重要意义，有助于增强和促进沿线国家的经济和文化建设。他认为，构建人类命运共同体的理念值得推崇。

捷克和摩拉维亚共产党主席沃伊捷赫·菲利普2000年首次访华，之后经常到访中国。他对中国领导人提出的构建人类命运共同体的理念非常感兴趣。“相信中国共产党的政策将有助于更好地解决全球问题。”他认为，“一带一路”建设在发展欧中合作方面发挥了重要作用。

“中国提出的‘一带一路’倡议在加强全球合作、维护世界和平方面发挥重要作用。”黎巴嫩共产党总书记汉纳·加里卜说，期望中国在构建国际新秩序中发挥重要作用。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德认为，中国提出的“一带一路”倡议有助于推动沿线中东地区国家加强经济、文化和政治联系，通过合作发展解决中东问题。构建人类命运共同体理念则为解决世界热点问题提供了重要思路，是“确保各国实现持久和平与共同繁荣的正确途径”。

坚定道路得到广泛赞扬

新中国成立70年来，无论国际风云如何变幻，中国始终坚定不移走符合国情的发展道路。实现中国梦必须走中国道路。这就是中国特色社会主义道路。中国的发展已成为很多国家的典范。

近年来智利共产党总书记劳塔罗·卡莫纳3次访问中国，对中国的变化“印象十分深刻”。“中国共产党作为一个马克思主义政党，在建设社会主义的过程中，掌握了马克思主义的精髓，那就是从实际情况出发，建设中国特色社会主义。”他说，中国在社会主义建设方面有先进的思想、面向未来的力量，重视科技发展。

“中国之所以能取得如此重大的社会经济成就，并在国际舞台上发挥重要作用，正是走社会主义道路的结果，证明了‘只有社会主义才能救中国’。”德索萨称赞道。

秘鲁共产党（团结）总书记路易斯·比利亚努埃瓦说：“过去几十年间，中国坚持和发展中国特色社会主义，取得了非常显著的成就。中国经济发展的成果使社会各阶层、各民族广泛受益。”

加里卜认为，过去70年，中国始终不渝地坚持走社会主义发展道路，始终将建设社会主义作为首要任务。中国的发展已经成为很多国家的典范。他说，世界各国有权选择适合本国国情的发展道路，中国坚持了这一点。

“在中国共产党的领导下，中国走在社会主义道路上，并走出中国特色，取得伟大成功。”哈萨克斯坦共产人民党中央委员会书记德米特里·廖赫基说，中国经济体量居世界第二，还提出构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，向广大发展中国家提供帮助，得到国际社会的积极响应和广泛赞誉。

“回首70年的发展历程，中国共产党领导的中华人民共和国在建设中国特色社会主义道路上实现巨大跨越，在国际事务中发挥越来越重要的作用。”马哈茂德说，在70年发展中所积蓄的“持久力与续航力”将帮助中国在发展道路上攻坚克难、不断前行。（执笔记者：丁莹；参与记者：桂涛、任鹤、栾海、温新年、赵丹亮、徐永春、李碧念、李骥志、徐谦、闫亮、杨晓红、林晓蔚、李良勇、张继业、任军、尹南、张笑然、张淼）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)