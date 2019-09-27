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西泠印社在波兰举办中国书画艺术讲座

2019年09月27日16:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网华沙9月24日电（记者于洋）“舞动的线条”——西泠印社艺术名家书画交流会24日在波兰华沙大学举行，来自华沙大学中文系师生、旅波华人和华侨等中国书画爱好者数十人参加了此次讲座。

中国驻波兰大使馆文化参赞张中华表示，近年来，中波两国在文化艺术领域的交流非常活跃。此次艺术讲座在华沙大学成功举办，有利于两国文明互鉴，进一步促进两国民心相通，共同浇筑中波传统友好关系。

波兰华沙大学中文系主任李周教授在致欢迎词中说，中国传统文化源远流长，其中的书画篆刻艺术是优秀代表。此次迎来中国著名的百年印学名社西泠印社讲学，真是感到高兴，希望今后还能常来讲座交流。

西泠印社代表团团长、西泠印社集团副总经理陆元峰表示，西泠印社集团一直致力于国际文化交流，在新中国成立70周年之际与波兰书法、国画爱好者进行交流，将有助于促进中国、中东欧国家的文明互鉴，增进相互理解与友谊。

西泠印社理事周国城、江吟分别就中国国画和书法进行了展示和讲解，介绍了书法的基本执笔、练习方法，国画绘画技巧、特点以及与西方绘画艺术的区别。艺术家们还现场进行了书法、国画的创作演示，观摩波兰书法爱好者的作品并进行指导。创立于1904年的西泠印社是中国现存历史最悠久的文人社团，也是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最大的学术团体之一。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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