王毅：中拉合作是双方自主自愿的选择

新华社联合国9月26日电（记者潘丽君 徐晓蕾）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持中国－拉共体“四驾马车”外长第七次对话。

王毅表示，中拉同为发展中国家，在维护国际公平正义、倡导多边主义方面有着广泛共同利益，应该加强协调配合，促进对话交流，成为推动世界和平与发展的生力军。

王毅表示，中方将始终同拉美和加勒比国家一道，同舟共济，共同发展。中方愿同拉方在平等相待、互利共赢基础上相互照顾对方核心和重大利益，尊重各自选择的政治体制和发展道路，不干涉彼此内政。中方愿秉持共商共建共享理念，发挥各自优势，推动可持续增长，实现共同发展。

王毅表示，中拉合作符合双方需要和根本利益，是双方自主自愿的选择。中国在拉美没有任何地缘政治考虑，过去没有，将来也不会有。中方尊重地区独特的历史渊源，乐见拉美国家同其他任何国家发展关系，愿在尊重地区国家意愿基础上探讨开展三方合作、多方合作，共同做大利益蛋糕，实现多赢、共赢。

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