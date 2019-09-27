原标题：意大利教育部长提议征收糖税 以保护民众健康

中新网9月27日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利新政府内阁教育部长、五星运动成员洛伦索·菲奥拉蒙蒂(Lorenzo Fioramonti)日前向议会提出一项动议，建议意大利政府对含糖量高的饮料、零食和机票实施一种新的税收政策。

据报道，根据教育部长菲奥拉蒙蒂所提出的法案动议，意大利政府将对含糖饮料、零食等危害健康的饮食商品进行课征零食税；同时对机票苛征环境税，国内航班征收1欧元，国际班征收1.5欧元。

菲奥拉蒙蒂表示，通过这一系列看似很小的课税措施，意政府预计可获得30亿欧元的税收。该税收所得资金将可用于教育、健康和环境保护领域。

对此，意大利总理孔特表示，他认为这是一个可行的方案；意大利国会议员、欧洲议员、联盟党领导人萨尔维尼则发推文讽刺说，请大家赶快把甜点、饼干、面包和糖果都藏起来，因为新政府要开始征收零食税。

报道指出，零食税泛指对含糖饮料、高热量食品课征一种特别税。课征该税种有助于为公众健康带来益处。(林朱庆)

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