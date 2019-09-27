美国参议院批准斯卡利亚出任劳工部长

新华社华盛顿9月26日电（记者孙丁 邓仙来）美国国会参议院26日投票通过总统特朗普对尤金·斯卡利亚出任劳工部长的提名。

投票结果为53票赞成、44票反对，没有任何民主党人为斯卡利亚投赞成票。共和党人认为，斯卡利亚的履历让他非常适合担任劳工部长。但在民主党人看来，斯卡利亚在律师生涯中长期站在工人和工会的对立面。

斯卡利亚将接替亚历山大·阿科斯塔。因被指对涉嫌性侵和拐卖少女的美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦予以“宽大处理”，时任劳工部长的阿科斯塔在巨大舆论压力下于今年7月宣布辞职。

斯卡利亚现年56岁，是美国一家知名律师事务所的合伙人，其父亲是已故美国联邦最高法院大法官安东宁·斯卡利亚。劳工部是美国联邦政府内阁级部门，主管劳工相关事务等。

白宫当天还发表声明说，特朗普已提名联邦紧急措施署代理署长彼得·盖纳正式领导这一机构。按照程序，盖纳的提名还须得到国会参议院批准。联邦紧急措施署隶属美国国土安全部，负责协调联邦政府的资源以处理发生在美国的自然灾害、恐怖袭击等紧急事件及后续事宜。

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