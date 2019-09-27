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上海外国语大学艺术巡演团亮相乌兹别克斯坦

2019年09月27日14:18  来源：新华网
 

　　新华社塔什干9月26日电（记者蔡国栋）上海外国语大学“风从东方来”艺术巡演团26日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行演出，为乌国立世界语言大学师生奉献了精彩纷呈的视听盛宴。

　　演出以一曲体现江南文化的《茉莉花》歌舞开场，清新悠扬的歌声把观众带入到古老而诗意的中国。水袖舞《夜深沉》、丝竹合奏《金蛇狂舞》等节目，展现了中国不同时期不同民族的风采与气韵。现场观众时而沉浸在中国山水画的玄妙意境之中，时而感受到当代中国青年追逐梦想的激情与力量。

　　乌兹别克斯坦国立世界语言大学校长拉希莫夫说，中乌两国都有着悠久的历史与文化，文化交流活动不仅架起了两国人民之间的友谊之桥，更有助于促进“一带一路”沿线国家的民心相通。

　　本次巡演活动由上海外国语大学孔子学院工作处策划组织。艺术巡演团还将前往乌兹别克斯坦撒马尔罕国立外国语学院，开展文化演出交流活动。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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