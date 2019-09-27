苏丹关闭与利比亚和中非之间的边界

人民网讯 苏丹政府发布声明称，为了国家的安全，决定关闭与利比亚和中非两国之间的边界。

阿联酋《联合报》27日报道说，苏丹执政的联合主权委员会在南达尔富尔州首府尼亚拉举行会议，会议26日发表声明称，由于利比亚和中非共和国对苏丹的国家安全和经济构成了严重威胁，决定关闭与两国之间的边界。

声明指出，近几年来，达尔富尔地区许多反叛分子一直把与利比亚接壤的边境地区作为他们进行反政府活动的基地。

报道称，位于苏丹西部的达尔富尔地区，即南达尔富尔州和北达尔富尔州，长期以来局势动荡，与南达尔富尔州接壤的中非共和国多年来战火不断，非洲地区众多难民经过苏丹达尔富尔地区进入利比亚然后前往欧洲。据苏丹媒体报道，上周一周内，苏丹安全机构就扣留了138名试图非法进入利比亚的非洲难民。（安国章）

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