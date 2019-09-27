王毅会见联合国秘书长古特雷斯

9月26日，国务委员兼外长王毅会见古特雷斯秘书长。李凉 摄

人民网联合国9月26日电 （记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部会见联合国秘书长古特雷斯。

古特雷斯表示，当前世界正处于一个关键时刻，正如本届联大一般性辩论显示，世界正出现两种倾向：一边是多边主义、国际法的坚守，另一边是单边主义、保护主义的抬头。建立多极世界，中国作用至关重要。联合国感谢中国政府给予联合国的大力支持和良好合作，赞赏中国为国际减贫事业、应对气候变化和建设绿色“一带一路”所做重要贡献，希望继续深化同中国在维护和平安全、可持续发展等方面的合作，期待中国在气候变化等领域继续发挥引领作用。

王毅表示，多极化是必然趋势，世界上每一个国家都有发展的权利，同时多极化需要通过多边主义得以实现，而多边主义的象征就是联合国宪章的宗旨和原则。中国支持联合国发挥更积极作用，支持联合国秘书长开展工作，支持恪守“联合国宪章”的宗旨和原则。此次参加联大一般性辩论，就是要传递这样一个信息：中国坚定地站在多边主义一边，站在联合国一边，站在历史正确一边。多边主义代表未来，单边主义不可持续。历史不可能退回到盛行丛林法则的旧时代。明年将是联合国成立75周年。中方愿以纪念联合国成立75周年为契机，进一步加强同联合国合作，共同为世界开辟更美好的未来。

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